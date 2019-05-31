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Каким был футбол 20 лет назад. Фотохроника

31 мая 2019, 18:00

Олег Романцев обращается к фанатам «Спартака» с просьбой прекратить беспорядки в Раменском на игре с «Сатурном».

Манчестерский «Класс 92» перед финалом Лиги чемпионов – уже опытные парни с горой титулов в коллекции. Через два часа выиграют еще один.

Фергюсон и Хитцфельд отлично выглядят.

Плачущий Самуэль Куффур – один из символов того финала. Но через пару лет ганец выиграет ЛЧ с «Баварией».

Альберто Дзаккерони – тренер «Милана». В том году выиграл чемпионат, но провалился в Лиге чемпионов – последнее место на групповом этапе в группе с «Челси», «Гертой» и «Галатасараем».

Мексика – победитель Кубка конфедераций. А финал-то был какой – 4:3 с Бразилией!

Чемпион мира Бодо Иллгнер рубится за «Реал». Третьим вратарем в клубе был 18-летний Икер Касильяс.

Сейчас возникают разные ассоциации, а тогда это была просто оригинальная форма «Бохума». За год до этого в клубе выступал Сергей Юран, на фото – иранец Мехди Махдавикия.

Буффонище-99. Всего лишь пару лет в сборной.

Теперь мы знаем, кто вдохновлял Луиса Суареса.

Спокойный Дженнаро Гаттузо в молодежной сборной против белорусов. Зарычит чуть позже.

Звонимир Бобан – суперзвезда «Милана» и любимый игрок Владимира Стогниенко.

Кое-что в этом мире неизменно: чемпион – «Бавария». Марио Баслер на фото – за любимым занятием.

Юрген Ребер тренирует «Герту», которая впервые в своей истории сыграла в Лиге чемпионов. Через 10 лет Ребер провалится в России, возглавляя «Сатурн».

Зашкаливающее величие на фото. Зидан, Давидс, Дель Пьеро.

Отто Рехаггель тренирует «Кайзерслаутерн» и еще не знает, что через пять лет станет чемпионом Европы. И с кем, с Грецией!

Полузащитник «Челси» Дидье Дешам. Уже чемпион мира, но пока еще только как игрок.

Клаудио Писарро, форвард «Вердера». 20 лет спустя он все на том же месте!

Будущий творец зенитовского триумфа в Европе. Но в тот год для «Зенита» грандиозным событием был выигранный Кубок России, а Дик Адвокат загребал кубки в Шотландии за «Рейнджерс».

Смотрится как матч молодежных команд. На самом деле, это 29-летний судья Вольфганг Штарк общается с игроком «Гамбурга».

От гневного Гаттузо не по себе даже Роналдо. Вот так выглядело дерби «Милана» и «Интера» 20 лет назад.

Луиш Фигу за год до скандального перехода из «Барселоны» в «Реал». А пока рубится в Лиге чемпионов.

Габор Кирай – тот самый голкипер в широких штанах, один лидеров «Герты».

Ну а этот парень спустя 20 лет будет отжигать в главном матче года в Мадриде во главе европейского суперклуба. Какой же он крутой!

Все фото: Global Look Press
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Каким был футбол 10 лет назад. Фотохроника
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#Лига чемпионов
#РПЛ
#Спартак
#Бундеслига
#АПЛ
#Бавария
#Манчестер Юнайтед
#Реал
#ретро
#Роналдо
#Серия А
#Челси
#Дженнаро Гаттузо
#Милан
#Олег Романцев
#Оливер Кан
#Юрген Клопп
#Алекс Фергюсон
#Джанлуиджи Буффон
#Зинедин Зидан
#Клаудио Писарро
#Альберто Дзаккерони
#Вердер
#Габор Кирай
#Герта
#Глазго Рейнджерс
#Дидье Дешам
#Дик Адвокат
#Интер
#Кайзерслаутерн
#Луиш Фигу
#Отмар Хитцфельд
#Самуэль Куффур