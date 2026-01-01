Дик Адвокат

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Футбол
Адвокат продлил контракт с «Фейеноордом». Ему 72 года
#Дик Адвокат
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Дик Адвокат плачет и заканчивает карьеру. Но не спешите: он уходит уже в пятый (!) раз
#Дик Адвокат
Адвокат поспорил с игроком «Фейеноорда» из-за его позиции. Тот послушал тренера – и забил ЦСКА
#Ридгесиано Хапс
Дик Адвокат ел на скамейке во время матча с ЦСКА. Потом сказал, что против «Валвейка» было сложнее
#Дик Адвокат
«Каждый день просыпаться без дела – убивает». Ван дер Виль мучился паническими атаками и два года сидел без работы
#Грегори ван дер Виль
Адвокат работает тренером в Голландии в пяти (!) разных десятилетиях. Вся эпоха – в одной картинке
#Дик Адвокат
Дик Адвокат после «Зенита» вечно гастролирует. За 10 лет – 12 команд в 6 странах
#Дик Адвокат
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