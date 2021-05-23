Дик Адвокат плачет и заканчивает карьеру. Но не спешите: он уходит уже в пятый (!) раз
Дик Адвокат завершает двухлетний период работы в «Фейеноорде». В первом сезоне он остановился на третьей строчке таблицы. В этом – вывел клуб в Лигу конференций.
Что происходило с ним за эти два года:
- Дик Адвокат ел на скамейке во время матча с ЦСКА. Потом сказал, что против «Валвейка» было сложнее.
- Адвокат поспорил с игроком «Фейеноорда» из-за его позиции. Тот послушал тренера – и забил ЦСКА.
- Много говорил о своем величии. Вот: «В Голландии с 15 титулами я – второй тренер среди тренеров после ван Гала».
Или: «Когда я тренировал в России, Владимир Путин спросил меня о лидерстве. Я сказал: «Вы и я – вот лидерство. Когда мы входим в зал, где пять тысяч человек, они замирают». Мы с Путиным, может, маленького роста – он 169 сантиметров, я – 170 – но у нас есть харизма. Ему очень понравился мой ответ».
В сентябре Адвокату исполнится 74 года. И сейчас он завершает карьеру. Еще в декабре он сказал:
«Ближайшие месяцы действительно будут последними для меня в качестве клубного тренера. После долгой и прекрасной карьеры «Фейеноорд» – отличный клуб для ее завершения».
Во время последнего матча (против «Утрехта») и после него Адвокат даже несколько раз расплакался.
Стоп. Но точно ли он ее закончит? До этого Адвокат уже заканчивал карьеру четырежды
Как это было:
• Интервью из 2009-го: «Зенит» будет моим последним клубом. Я рассчитываю проработать в нем до конца сезона. Далее завершу клубную карьеру. Мне уже 62 года».
Но тут он, кажется, намекал на завершение работы с клубами и готовности еще потренировать сборные.
• В 2013-м он брал с ПСВ серебро чемпионата Голландии. За пару недель до этого он сказал: «Знаете, я тренирую много лет. Я думаю, что в Голландии я больше не буду работать. Также хочу сказать, что с огромной долей вероятности я завершу карьеру».
Итог – Адвокат был без работы 5 месяцев. Потом пришел в «АЗ». Вместе с этой командой в его дальнейшей карьере было 4 голландских клуба. В сумме, начиная с 2013-го, он работал на 8 различных местах работы.
• В 2015-м Адвокат спас «Сандерленд» от вылета в Чемпионшип и даже расплакался после победы над «Арсеналом», которое гарантировало ему и клубу место в АПЛ на следующий сезон.
Адвокат хотел уйти из клуба по итогам сезона-2014/15, но остался еще на год. Не доработал – в октябре-2015 его уволили, а Адвокат вновь заговорил о завершении карьеры. Через 9 месяцев он подписал контракт с «Фенербахче».
• В 2019-м Адвокат ушел из «Утрехта». Потом сказал: «Думаю, было бы правильно уйти на отдых. Я нужен семье».
В итоге пришел в «Фейеноорд» и продержался там два года. Голландские журналисты пишут, что на смену Адвокату придет Дирк Кюйт.
А как Адвокат работал после «Зенита», когда заговорил об уходе из футбола?
Вся карьера Адвоката после ухода из «Зенита» в 2009-м – это одно сплошное лихое путешествие. За все это время он выиграл только один Суперкубок Нидерландов. Зато как много поездил!
Еще Адвокат – уникальный тренер для страны. Это единственный, кто тренировал голландские клубы в пяти разных десятилетиях.
Более подробную информацию найдешь в отдельном тексте об этом:
Адвокат работает тренером в Голландии в пяти (!) разных десятилетиях. Вся эпоха – в одной картинке