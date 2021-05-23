Дик Адвокат плачет и заканчивает карьеру. Но не спешите: он уходит уже в пятый (!) раз

Стоп. Но точно ли он ее закончит? До этого Адвокат уже заканчивал карьеру четырежды

Как это было:

• Интервью из 2009-го: «Зенит» будет моим последним клубом. Я рассчитываю проработать в нем до конца сезона. Далее завершу клубную карьеру. Мне уже 62 года».

Но тут он, кажется, намекал на завершение работы с клубами и готовности еще потренировать сборные.

• В 2013-м он брал с ПСВ серебро чемпионата Голландии. За пару недель до этого он сказал: «Знаете, я тренирую много лет. Я думаю, что в Голландии я больше не буду работать. Также хочу сказать, что с огромной долей вероятности я завершу карьеру».

Итог – Адвокат был без работы 5 месяцев. Потом пришел в «АЗ». Вместе с этой командой в его дальнейшей карьере было 4 голландских клуба. В сумме, начиная с 2013-го, он работал на 8 различных местах работы.

• В 2015-м Адвокат спас «Сандерленд» от вылета в Чемпионшип и даже расплакался после победы над «Арсеналом», которое гарантировало ему и клубу место в АПЛ на следующий сезон.

Адвокат хотел уйти из клуба по итогам сезона-2014/15, но остался еще на год. Не доработал – в октябре-2015 его уволили, а Адвокат вновь заговорил о завершении карьеры. Через 9 месяцев он подписал контракт с «Фенербахче».

• В 2019-м Адвокат ушел из «Утрехта». Потом сказал: «Думаю, было бы правильно уйти на отдых. Я нужен семье».

В итоге пришел в «Фейеноорд» и продержался там два года. Голландские журналисты пишут, что на смену Адвокату придет Дирк Кюйт.

А как Адвокат работал после «Зенита», когда заговорил об уходе из футбола?

Вся карьера Адвоката после ухода из «Зенита» в 2009-м – это одно сплошное лихое путешествие. За все это время он выиграл только один Суперкубок Нидерландов. Зато как много поездил!