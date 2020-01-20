Дик Адвокат
чемпионат Нидерландов
Фейеноорд
Нидерланды
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#Дик Адвокат #Нидерланды #чемпионат Нидерландов #Фейеноорд

Адвокат работает тренером в Голландии в пяти (!) разных десятилетиях. Вся эпоха – в одной картинке

20 января, 00:43

В 1984 году Адвокат закончил карьеру игрока и сразу же стал помощником главного тренера в сборной Нидерландов. С тех пор он постоянно где-то работает, ни разу за 35 лет ни делая перерыве между местами больше, чем на год.  

Всего Адвокат тренировал в девяти разных странах. Но больше всего – в родной. Туда он возвращался максимум через пять лет карьерных путешествий. В Нидерландах Адвокат поработал и с ПСВ, и с АЗ, и с «Фейеноордом». И трижды со сборной + еще трижды там же как ассистент главного. Единственный пробел – «Аякс».

Самое интересное, что после стольких лет и попыток Адвокат только по разу брал чемпионат и Кубок – и то в 90-х.

В конце октября-2019 Адвокат возглавил «Фейеноорд», 18 января провел первый официальный матч в 2020-м и стал единственным в истории тренером, который работал в чемпионате Голландии в пяти разных десятилетиях.

Иногда это ценнее полок с кубками.

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