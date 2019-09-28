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#Рода #Футбол #чемпионат Нидерландов

Фанаты голландского клуба вытолкали его владельца со стадиона. Не прошло и полугода, а уже много претензий

28 сентября 2019, 13:34

За последние 45 лет голландская «Рода» лишь дважды вылетала из голландской Эредивизи. В первый раз тут же вернулась обратно, а во второй – возвращение затягивается. По итогам сезона-2017/18 «Рода» вылетела в первый дивизион, а там заняла 13-е место. В новом сезоне дела еще хуже – 16-я позиция и всего шесть очков в восьми матчах.

Летом клуб находился на грани банкротства, но все-таки получил нового владельца, им стал мексиканский бизнесмен Маурисио Гарсия де ла Вега. Раньше он пытался приобрести «Осасуну», выкупил акции «Мурсии», но вляпался в скандал, связанный с предыдущим владельцем, из-за чего клуб едва вообще не прекратил существование.

«Рода» – новая попытка де ла Веги построить классный футбольный клуб, но тут дела пошли еще хуже, чем раньше. Прошло всего несколько месяцев, и фанаты начали устраивать массовые протесты. В конце сентября дошло до крайности: во время игры против «Де Графсхапа» (1:1) в офис владельца ворвались фанаты и убедительно предложили убраться прочь отсюда.

Перепуганный де ла Вега просил вызвать полицию. Безуспешно.

Один из пользователей Reddit собрал целую подборку претензий, которые накопились к мексиканцу за все это время. Вот в чем его обвиняют:

  • Пытался сделать президентом «Роды» свою жену;
  • Показывал бумаги, по которым являлся инвестором «Роды» последние четыре года, но деньги в клуб не поступали;
  • Не выполнил обещание наладить продажу атрибутики клуба;
  • Деньги клуба на трансферы переводил себе в «маркетинговых целях»;
  • Убрал из клуба временного тренера, но тот до сих пор получает зарплату, сидя дома;
  • Его проживание в отелях и перелеты оплачиваются клубом;
  • Персонал клуба заставляют работать внеурочно без дополнительной оплаты труда;
  • Обещал продать акции «Мурсии», но не продал, а отдал родственникам;
  • Имеет сомнительную репутацию человека, получавшего займы, но не погашавшего их.

Ситуация могла быть иной. В начале 2017 года 30-летний миллиардер Алексей Коротаев вместе с известным экс-футболистом Николя Анелька собирался купить «Роду» и представил план, по которому клуб вышел бы за пять лет в Лигу чемпионов. Сделка не состоялась, поскольку Коротаев был арестован за подписание крупного необеспеченного чека. Ему грозил трехлетний тюремный срок, но Коротаев получил большой штраф.

Тем не менее, 20% акций клуба принадлежат Коротаеву. Вероятно, у него еще будет возможность полноценно завладеть клубом и исполнить мечту о Лиге чемпионов. Пока же фанатам не до гигантских турниров – избавиться бы от нынешнего владельца, который совсем никому не понравился.

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Все фото: imago-images.de / Global Look Press
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