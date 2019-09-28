Фанаты голландского клуба вытолкали его владельца со стадиона. Не прошло и полугода, а уже много претензий

За последние 45 лет голландская «Рода» лишь дважды вылетала из голландской Эредивизи. В первый раз тут же вернулась обратно, а во второй – возвращение затягивается. По итогам сезона-2017/18 «Рода» вылетела в первый дивизион, а там заняла 13-е место. В новом сезоне дела еще хуже – 16-я позиция и всего шесть очков в восьми матчах.

Летом клуб находился на грани банкротства, но все-таки получил нового владельца, им стал мексиканский бизнесмен Маурисио Гарсия де ла Вега. Раньше он пытался приобрести «Осасуну», выкупил акции «Мурсии», но вляпался в скандал, связанный с предыдущим владельцем, из-за чего клуб едва вообще не прекратил существование.