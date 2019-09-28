Фанаты голландского клуба вытолкали его владельца со стадиона. Не прошло и полугода, а уже много претензий
За последние 45 лет голландская «Рода» лишь дважды вылетала из голландской Эредивизи. В первый раз тут же вернулась обратно, а во второй – возвращение затягивается. По итогам сезона-2017/18 «Рода» вылетела в первый дивизион, а там заняла 13-е место. В новом сезоне дела еще хуже – 16-я позиция и всего шесть очков в восьми матчах.
Летом клуб находился на грани банкротства, но все-таки получил нового владельца, им стал мексиканский бизнесмен Маурисио Гарсия де ла Вега. Раньше он пытался приобрести «Осасуну», выкупил акции «Мурсии», но вляпался в скандал, связанный с предыдущим владельцем, из-за чего клуб едва вообще не прекратил существование.
«Рода» – новая попытка де ла Веги построить классный футбольный клуб, но тут дела пошли еще хуже, чем раньше. Прошло всего несколько месяцев, и фанаты начали устраивать массовые протесты. В конце сентября дошло до крайности: во время игры против «Де Графсхапа» (1:1) в офис владельца ворвались фанаты и убедительно предложили убраться прочь отсюда.
Перепуганный де ла Вега просил вызвать полицию. Безуспешно.
Один из пользователей Reddit собрал целую подборку претензий, которые накопились к мексиканцу за все это время. Вот в чем его обвиняют:
- Пытался сделать президентом «Роды» свою жену;
- Показывал бумаги, по которым являлся инвестором «Роды» последние четыре года, но деньги в клуб не поступали;
- Не выполнил обещание наладить продажу атрибутики клуба;
- Деньги клуба на трансферы переводил себе в «маркетинговых целях»;
- Убрал из клуба временного тренера, но тот до сих пор получает зарплату, сидя дома;
- Его проживание в отелях и перелеты оплачиваются клубом;
- Персонал клуба заставляют работать внеурочно без дополнительной оплаты труда;
- Обещал продать акции «Мурсии», но не продал, а отдал родственникам;
- Имеет сомнительную репутацию человека, получавшего займы, но не погашавшего их.
Ситуация могла быть иной. В начале 2017 года 30-летний миллиардер Алексей Коротаев вместе с известным экс-футболистом Николя Анелька собирался купить «Роду» и представил план, по которому клуб вышел бы за пять лет в Лигу чемпионов. Сделка не состоялась, поскольку Коротаев был арестован за подписание крупного необеспеченного чека. Ему грозил трехлетний тюремный срок, но Коротаев получил большой штраф.
Тем не менее, 20% акций клуба принадлежат Коротаеву. Вероятно, у него еще будет возможность полноценно завладеть клубом и исполнить мечту о Лиге чемпионов. Пока же фанатам не до гигантских турниров – избавиться бы от нынешнего владельца, который совсем никому не понравился.