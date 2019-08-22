Ван дер Сар вдохновил Нойера на постоянные выходы из ворот. Такой стиль придумали в Голландии, а сейчас только улучшают

После ван дер Сар рассказал, о чем он мечтал по-настоящему:

«Моя мечта была такой: я ловлю мяч, стоя на двух ногах и тут же начинаю контратаку». Даже в мыслях он не защищал ворота, а останавливал мяч вне пределов штрафной площади.

Изначально ван дер Сар был вторым вратарем «Аякса», потому что проигрывал конкуренцию техничному и опытному Стэнли Мензо. Расклад поменялся, когда Хук подметил слабую сторону Стэнли, которой не было у его конкурента:

«У Стэнли Мензо не было психологической устойчивости, которая была у ван дер Сара. В ночь перед матчем он мог не спать и психологическое напряжение выдерживал с большим трудом. Ван дер Сар всегда прекрасно держался. А в случае ошибки продолжал играть так, будто ничего и не произошло», – объяснял Хук. Ван дер Сар не впадал в панику, когда нужно было играть как либеро.

Прогресс ван дер Сара был напрямую связан с методиками Хука. Желания играть за штрафной было недостаточно, и Франс полностью изменил подход к вратарским тренировкам:

«Он никогда не позволит просто так бить по воротам. Он часто включает других игроков в тренировку вратарей. Франс берет на себя руководство группой игроков, так что тренировка голкиперов, в общем-то, проходит во время командной тренировки.

Хук настраивает вратарей так, что они должны как можно дольше продержаться на ногах. Он считает, что за мячом можно броситься лишь тогда, когда это необходимо», – объяснял ван дер Сар.

У необычного стиля игры была и отрицательная сторона. После перехода в «Ювентус» ван дер Сар трансформировался в среднего вратаря. Стиль игры ван дер Сара не подходил итальянскому футболу. Итальянцы предпочитали оборонительную тактику – как правило, команды играли очень близко к воротам. Тренер «Ювентуса» Марчелло Липпи сослал ван дер Сара на линию ворот, запретил ему действовать на поле и игнорировал сильные стороны.

Голкипер, у которого всегда были крепкие нервы, чувствовал себя неуверенно и впоследствии признавался: «Я стал бояться ловить мяч».

Реанимировать карьеру пришлось в Англии: сначала он ожил в «Фулхэме», а потом стал звездой в «Юнайтед». У Фергюсона ван дер Сар имел условия, необходимые для успешной игры вратаря-плеймейкера: высокую линию обороны и акцент на контратаки, которые регулярно начинались с передачи голкипера.