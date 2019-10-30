Дик Адвокат
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Футбол
Фейеноорд
Дик Адвокат после «Зенита» вечно гастролирует. За 10 лет – 12 команд в 6 странах
30 октября 2019, 17:01
Дик Адвокат снова возвращается к работе. Новое место – «Фейеноорд», который к 11 туру Эредивизи просел на 12-е место в таблице. У команды ужасная статистика: в среднем она пропускает 2 мяча за игру, а в Лиге Европы проиграла два матча из трех.
За последние десять лет после ухода из «Зенита» Адвокат укрепился в статусе идеального временного менеджера. Практически во всех клубах он не работает больше года, единственное исключение – сборная России.
- Дик Адвокат уже три (!) раза завершал карьеру, и каждый раз возвращался. После серебра с ПСВ в 2013 году он обещал больше не работать в Эредивизи, но в итоге возглавлял сразу четыре других голландских клуба. В 2015-м он уволился из «Сандерленда» в конце сезона и пообещал закончить карьеру, но в итоге продлил контракт. Наконец, в 2019-м он насовсем уходил из «Утрехта», но в итоге продержался без работы лишь пять месяцев.
- После победы с «Зенитом» в Кубке и Суперкубке УЕФА Адвокат выиграл только один трофей – Суперкубок Нидерландов с ПСВ в 2012-м.
- В 2015-м работал в «Сандерленде», где пытался спасти команду от вылета из АПЛ. После итогового 16-го места Адвокат подал в отставку, но его оставили на следующий сезон в Англии. Однако в октябре окончательно ушел из команды, когда она висела на 19-м месте в АПЛ.
- Со сборной Нидерландов Адвокат пытался попасть на ЧМ-2018, но в итоге провалился и ушел из команды. Зато поставил личный рекорд: с 37 победами он теперь самый успешный тренер сборной в истории.
- В «Утрехте» часто пересекался со Слуцким, а в конце мая встретился в финале плей-офф с «Витессом» за право играть в Лиге Европы. «У Слуцкого лучше состав и выше зарплаты», – говорил Адвокат перед матчем, но в итоге обыграл российского тренера с общим счетом 3:1.
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