Дик Адвокат после «Зенита» вечно гастролирует. За 10 лет – 12 команд в 6 странах

Дик Адвокат снова возвращается к работе. Новое место – «Фейеноорд», который к 11 туру Эредивизи просел на 12-е место в таблице. У команды ужасная статистика: в среднем она пропускает 2 мяча за игру, а в Лиге Европы проиграла два матча из трех.

За последние десять лет после ухода из «Зенита» Адвокат укрепился в статусе идеального временного менеджера. Практически во всех клубах он не работает больше года, единственное исключение – сборная России.