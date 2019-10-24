Игрок «Витесса» послал Слуцкого и получил бан. У них давний конфликт

• В августе перед матчем с «Хераклесом» он повздорил со Слуцким в тренажерном зале и остался в запасе на следующей игре.

• Слуцкий был недоволен его игрой, Базур резко ответил, но потом извинился, тренер простил.

• Во вторник на открытой тренировке поссорился с одноклубником. Слуцкий выгнал Базура, и тот отреагировал грубо: «*** [Отвали], не хочу играть в твоей команде».

Базур шесть лет воспитывался в «ПСВ», а затем сменил академию на «Аякс», где и дебютировал в большом футболе. В 20 лет перешел в «Вольфсбург» за 12 миллионов евро, был арендован «Порту», но сыграл всего два матча за основу, потом полгода провел в аренде в «Утрехте». За сборную Голландии сыграл шесть матчей.

И при этом конфликтовал почти везде, где был.

В «Аяксе» ему не нравился Петер Бош – при нем часто сидел в запасе.

Отказался ехать в голландскую молодежку, адаптируясь в Германии.

Не ужился с тренером «Вольфсбурга».

В резерв «Порту» отправился из-за нарушения дисциплины.

Кажется, проблем не было только в «Утрехте», зато там Базур однажды удалился в одном из матчей. Красная карточка есть у него и в этом сезоне.