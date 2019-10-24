Игрок «Витесса» послал Слуцкого и получил бан. У них давний конфликт
«Витесс» во главе с Леонидом Слуцким идет сейчас третьим в чемпионате Голландии – впереди только «Аякс» и «ПСВ». Но даже при успешных результатах возникла неприятная история в самом коллективе.
23-летнему полузащитнику Рихедли Базуру не разрешают тренироваться с основой из-за плохого поведения. «Вопрос о том, когда он вернется, обсуждать не будем. Главное, что сейчас команда может спокойно готовиться к предстоящим матчам», – заявил технический директор клуба Мохаммед Аллах.
Базур всего три месяца в команде, но вывел из себя даже спокойного Слуцкого.
• В августе перед матчем с «Хераклесом» он повздорил со Слуцким в тренажерном зале и остался в запасе на следующей игре.
• Слуцкий был недоволен его игрой, Базур резко ответил, но потом извинился, тренер простил.
• Во вторник на открытой тренировке поссорился с одноклубником. Слуцкий выгнал Базура, и тот отреагировал грубо: «*** [Отвали], не хочу играть в твоей команде».
Базур шесть лет воспитывался в «ПСВ», а затем сменил академию на «Аякс», где и дебютировал в большом футболе. В 20 лет перешел в «Вольфсбург» за 12 миллионов евро, был арендован «Порту», но сыграл всего два матча за основу, потом полгода провел в аренде в «Утрехте». За сборную Голландии сыграл шесть матчей.
И при этом конфликтовал почти везде, где был.
- В «Аяксе» ему не нравился Петер Бош – при нем часто сидел в запасе.
- Отказался ехать в голландскую молодежку, адаптируясь в Германии.
- Не ужился с тренером «Вольфсбурга».
- В резерв «Порту» отправился из-за нарушения дисциплины.
Кажется, проблем не было только в «Утрехте», зато там Базур однажды удалился в одном из матчей. Красная карточка есть у него и в этом сезоне.
Три недели назад в голландской прессе писали, что Слуцкий вполне позитивно относится к Базуру и уже давно в курсе по поводу его несдержанности. «Сейчас он старше и опытнее, надеюсь, это просто были ошибки молодости, которые остались позади», – говорил тренер. «Я много говорю с тренером о том, что он от меня требует. Я должен подбирать мячи, но я привык играть ближе к воротам. Но буду играть так, как он хочет», – слова Базура.
Базур играет центрального полузащитника в 4-4-2 у «Витесса». Он сыграл восемь матчей, забил «Аяксу» и «Валвейку». В чемпионате идет на 12-м месте среди всех футболистов по точности передач – 89,6%. Можно выделить и в целом неплохой показатель по отборам – 2,1 за игру. Довольно часто на Базуре фолят (1,8 фола за игру), только на 14 игроках лиги нарушают правила чаще.
Но когда Базур сможет улучшить статистику – пока неясно, руководство клуба не хочет говорить о его возвращении. Так что вот таких классных голов от него в ближайшее время фанаты не увидят.