Витесс
Эредивизи
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#Витесс #Эредивизи

Фанаты «Витесса» сломали гостевую трибуну. Они прыгали и отмечали победу в дерби вместе с игроками

час назад
Александр Плеханов

твиттер «Витесса»

«Витесс» победил «Неймеген» (1:0) в гостевом матче Эредивизи. Так команда поднялась на шестое место в таблице. За девять матчей она набрала 16 очков, но имеет отрицательную разницу мячей (9:15) из-за разгромов от «Твенте» и «Аякса». Победу над «Неймегеном» игроки «Витесса» отмечали вместе с фанатами. Футболисты прыгали, фанаты тоже прыгали.

Итог:

Вид со стороны:

Так трибуна выглядела вблизи, когда с нее уже ушли фанаты:

ESPN NL взял оперативные комментарии у тех, кто был на трибуне. Один из фанатов рассказал, что все болельщики благополучно добрались до автобуса. Никто не получил серьезных травм. Генеральный директор «Неймегена» Вилко ван Шайк уже пообщался с менеджером стадиона. Он пообещал внутреннее расследование ситуации и назвал произошедшее плохим моментом.

На ситуацию отреагировал даже мэр Неймегена: «Я очень потрясен случившимся. К счастью, насколько мне известно, никто не пострадал. Я хочу как можно скорее провести расследование того, что здесь произошло».

Здесь все закончилось без пострадавших, но фанаты «Витесса» и «Неймегена» сталкивались друг с другом до матча. Они подрались на заправке перед игрой. Позже полицейские нашли на этом месте мужчину, который лежал в крови. Первая версия – его избили фанаты «Неймегена». Официальных обвиняемых пока нет.

Клубы встречались впервые с 2017 года. «Неймеген» считается главным соперником «Витесса». Чаще всего «Витесс» побеждает, в этом сезоне он тоже идет выше в таблице. Во время празднования победы в дерби игроки «Витесса» сделали фотографии вместе с фанатами. Клуб отдельно показывал и моменты, когда игроки бежали к трибуне.

Получилось вот такое праздничное фото:

твиттер «Витесса»

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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