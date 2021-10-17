Фанаты «Витесса» сломали гостевую трибуну. Они прыгали и отмечали победу в дерби вместе с игроками

ESPN NL взял оперативные комментарии у тех, кто был на трибуне. Один из фанатов рассказал, что все болельщики благополучно добрались до автобуса. Никто не получил серьезных травм. Генеральный директор «Неймегена» Вилко ван Шайк уже пообщался с менеджером стадиона. Он пообещал внутреннее расследование ситуации и назвал произошедшее плохим моментом.

На ситуацию отреагировал даже мэр Неймегена: «Я очень потрясен случившимся. К счастью, насколько мне известно, никто не пострадал. Я хочу как можно скорее провести расследование того, что здесь произошло».

Здесь все закончилось без пострадавших, но фанаты «Витесса» и «Неймегена» сталкивались друг с другом до матча. Они подрались на заправке перед игрой. Позже полицейские нашли на этом месте мужчину, который лежал в крови. Первая версия – его избили фанаты «Неймегена». Официальных обвиняемых пока нет.

Клубы встречались впервые с 2017 года. «Неймеген» считается главным соперником «Витесса». Чаще всего «Витесс» побеждает, в этом сезоне он тоже идет выше в таблице. Во время празднования победы в дерби игроки «Витесса» сделали фотографии вместе с фанатами. Клуб отдельно показывал и моменты, когда игроки бежали к трибуне.