«Спарта» заполнила забаненные трибуны 10 тысячами детей – а они освистали темнокожего игрока «Рейджерс». За расистский скандал, где Чехия потеряла игрока
В августе пражская «Спарта» играла в квалификации Лиги чемпионов – там в третьем раунде она наткнулась на «Монако» и вылетела в Лигу Европы. Оба матча = поражения «Спарты». Но запомнились они не счетом, а поведением чешских фанатов. Они оскорбляли темнокожего игрока Орельена Тчуамени, за что УЕФА наказал «Спарту» закрытием трибун на один домашний матч Лиги Европы.
Дети на трибунах стали милой лазейкой в регламенте наказания. В итоге они болели громче взрослых
Этот бан выпал на игру против «Рейнджерс». Но «Спарта» нашла решение проблемы пустых трибун и заполнила их детьми – по некоторым данным, на матче было 10978 детей. Взрослые тоже попали: по правилам УЕФА, один сопровождающий может привести с собой на трибуны максимум 9 детей. То есть, если пропорции соблюдались, то на матч «Спарты», который должен был пройти при пустых трибунах, на самом деле пришли больше 12000 зрителей.
Вот такая атмосфера была на трибунах:
«Просим зрителей не бросать самолетики на поле!»
Возможно, это трибуна с ультрас.
Чешские медиа пишут, что это создало впечатляющий звуковой эффект – дети громче и сильнее поддерживали команду. Редактор Denik Sport Якуб Дворак пишет: «Чтобы обсудить футбол с коллегами, мы должны кричать – дети создали громкую атмосферу. Особенно было шумно, когда диктор объявлял Адама Гложека [19-летний футболист «Спарты»]».
Дворак тоже поделился атмосферой на трибунах:
Дети аплодировали игрокам «Спарты» после каждого прикосновения. Но неожиданно больше всего реакций она дали финскому полузащитнику «Рейнджерс» Глену Камара – после любого его действия с мячом они свистели и гудели.
Что происходит?
Почему чешские дети возненавидели игрока из другой страны
В марте-2021 «Рейнджерс» играл против «Славии» в Лиге Европы. И матч закончился перепалкой защитника «Славии» Ондржея Куделы и Камара. Камара потом говорил: Кудела назвал его обезьяной – поэтому в ответ он сначала бодался, а потом напал в подтрибунном помещении. Камар получил 3 матча бана, а потом много и долго говорил после о своей невиновности. Кудела же улетел мимо футбола на 10 игр и пропустил из-за этого скандала Евро-2020.
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Пражские дети реагировали именно на ту историю и потерю лидера для сборной. Особенно бурно они повели себя, когда Камара получил красную на 74-й минуте.
Тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард после матча сказал: «Это факт. То, что они нацелились именно на Глена, разочаровывает особенно сильно. На трибунах было много детей, и причина в том, что здесь уже случался подобный инцидент. Если оскорбления действительно были, то это безумно разочаровывает. Если все так и было, то я очень расстроен, но не удивлен».
Иронично, что перед матчем «Спарта» выступила с акцией против расизма: каждый пришедший болельщик получил специальную детскую литературу, в которой рассказано о проблемах расизма.