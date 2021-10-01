«Спарта» заполнила забаненные трибуны 10 тысячами детей – а они освистали темнокожего игрока «Рейджерс». За расистский скандал, где Чехия потеряла игрока

Дети аплодировали игрокам «Спарты» после каждого прикосновения. Но неожиданно больше всего реакций она дали финскому полузащитнику «Рейнджерс» Глену Камара – после любого его действия с мячом они свистели и гудели.

Что происходит?

Почему чешские дети возненавидели игрока из другой страны

В марте-2021 «Рейнджерс» играл против «Славии» в Лиге Европы. И матч закончился перепалкой защитника «Славии» Ондржея Куделы и Камара. Камара потом говорил: Кудела назвал его обезьяной – поэтому в ответ он сначала бодался, а потом напал в подтрибунном помещении. Камар получил 3 матча бана, а потом много и долго говорил после о своей невиновности. Кудела же улетел мимо футбола на 10 игр и пропустил из-за этого скандала Евро-2020.

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Пражские дети реагировали именно на ту историю и потерю лидера для сборной. Особенно бурно они повели себя, когда Камара получил красную на 74-й минуте.

Тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард после матча сказал: «Это факт. То, что они нацелились именно на Глена, разочаровывает особенно сильно. На трибунах было много детей, и причина в том, что здесь уже случался подобный инцидент. Если оскорбления действительно были, то это безумно разочаровывает. Если все так и было, то я очень расстроен, но не удивлен».

Иронично, что перед матчем «Спарта» выступила с акцией против расизма: каждый пришедший болельщик получил специальную детскую литературу, в которой рассказано о проблемах расизма.