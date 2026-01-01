Глен Камара

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«Спарта» заполнила забаненные трибуны 10 тысячами детей – а они освистали темнокожего игрока «Рейджерс». За расистский скандал, где Чехия потеряла игрока
#Спарта
За Финляндию играет темнокожий беженец из Сьерра-Леоне. Из-за расизма он дрался с другими футболистами
#Глен Камара
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