За Финляндию играет темнокожий беженец из Сьерра-Леоне. Из-за расизма он дрался с другими футболистами
Финляндия – соперник России по группе Евро-2020 и уникальный дебютант чемпионатов Европы, который стартовал с победы над Данией, забив после единственного удара.
Один из героев – Глен Камара: с африканскими корнями, ростом через футбол в клетке и любовью Стивена Джеррарда.
Гражданская война в Сьерра-Леоне и походы в школу в -20°
Глен Камара родился в Финляндии в семье беженцев из Сьерра-Леоне, которые уехали из страны в пик гражданской войны. Денег, чтобы нормально обжиться на новом месте, не хватало – параллельно подрастала младшая сестра. Поэтому на первые футбольные тренировки его на машине возила мама друга.
«Мы поняли, что он не в состоянии платить ежемесячные взносы, поэтому оказали ему поддержку. Это не было проблемой», – говорил The Athletic один из первых тренеров Теему Вихервирта. В семь лет одноклассник привел Камара к Вихервирте. Тот обещал купить им по бутылке кока-колы, если они победят. «Гленни сказал, что они сделают это – и забил пять голов», – рассказывал Вихервирта.
В Финляндии Камара прожил 12 лет: «Летом там было весело, зимой – очень-очень холодно. Когда на улице было -20°, школа все еще работала и ты должен был ходить в нее как обычный ребенок». Камара не стремился в профессиональный футбол: играл за школьную команду и постоянно тренировался на закрытых площадках.
Но в 15 лет попал в Англию. Этот переезд – мечта мамы: «Моя мать всегда мечтала жить в Англии. Она регулярно приезжала сюда повидаться с родственниками, а в один прекрасный день просто переехала в Лондон». Это детская боль для самого Камара, который из-за переезда плакал перед тренером, оборвал отношения с друзьями и не выходил из дома.
Семья поселилась в западной части Лондона. Камара вырос из футбола в клетках, где нет судей, но есть бортики – частое явление для местных кварталов. Камара морально раскачался и проводил там вечера. «Это почти баттл, где каждый из вас исполняет свой танец», – рассказывал друг Камара Томи Аделое.
Одно из таких мест – Catford Pits. Тренер Омари Хибберт рассказывал: «Это было местом, где профессионалы смешались с уличными футболистами. Если тебя позвали играть там, значит, ты один из лучших. Это было равносильно вызову в сборную Англии, если кто-то называет ваше имя». Например, в предсезонный период туда приходили футболисты «Арсенала».
Игра в клетке прокачала уровень:
• Друг Райан Гондо: «У них [с одноклубником по «Рейнджерс» Джо Арибо] есть эта техничность, эта городская развязность, которая приходит из низов, как у бразильских парней из фавел».
• Друг Томи Аделое: «Некоторые вещи, которые он делал, были сумасшедшими. Что-то простое вроде поворота, чтобы выпутаться из неприятностей, но это так радует глаз. Он не может не обойти трех или четырех человек, поэтому некоторые думают, что он играет сам с собой».
Камара профессионально вырос в Англии, но не думал о гражданстве и выступлении за сборную: «Об Англии я не думал, но Сьерра-Леоне – конечно, родина моей матери. Я родился в Финляндии и прожил там полжизни, поэтому чувствую себя финном. Это было трудное решение, но рад, что сделал такой выбор».
Главное по национальному самоопределению – «я люблю возвращаться в Финляндию и говорить на этом языке».
В «Арсенале» Камара задыхался перед ван Перси и не хотел быть гламурным
В этом сезоне Камара стал чемпионом Шотландии с «Рейнджерс». И очень нравится главному тренеру Стивену Джеррарду: «Я думаю, он вписывается в нашу систему как перчатка. Глен может делать все что угодно. Ему комфортно быть шестеркой, тройкой, двойкой, он умный и понимает требования».
Главный пункт в карьере Камара – «Арсенал» и работа с Арсеном Венгером.
Менеджер «Саутенд Юнайтед» (Камара играл там до этого) Рикки Дункан рассказывал The Athletic, как привез 16-летнего игрока в академию «Арсенала»: «У него началось учащенное сердцебиение, он задыхался. Я спросил: «Что с тобой?!» «Это, – пробормотал он, – Робин ван Перси». Тогда ван Перси просто зашел на обед после тренировки.
«В итоге он сказал мне, что фанатеет от «Арсенала», – говорил Дункан. – Он ничего не говорил мне об этом за все время нашего знакомства – даже во время переезда. В какой-то момент мне показалось, что у него случится сердечный приступ, на его лице читалось волнение».
Камара вспоминал, как узнал об интересе академии «Арсенала»: «Один из наших младших менеджеров сказал, что «Арсенал» хочет меня, и я не мог в это поверить. Я позвонил маме, и она просто кричала в телефон. Это было фантастическое чувство».
Тренер «Арсенала» Карл Лараман следил за прогрессом Камара: «Дело в том, что Глену было комфортно быть тем, кем он был. Ему нравится отвоевывать мяч и отдавать его другим игрокам. Такая простая идентификация. Он не хотел быть гламурным».
В 20 лет Камара дебютировал за «Арсенал» в матче Кубка лиги против «Шеффилд Уэнсдей». Это его единственный матч за взрослую команду. Тогда «Арсенал» проиграл 0:3, а Камара отбегал час и ушел на замену. Большая карьера там не пошла, но Камара рос под рукой Арсена Венгера: «Он очень спокойный человек, сам себе хозяин».
После матча Лиги Европы Камара подрался с соперником. Тот назвал его «чертовой обезьяной»
«Когда я был моложе, меня несколько раз обзывали, называли словом на букву «н» и все такое – я просто отмахивался, – вспоминал Камара. – Была небольшая потасовка, но это все. В моей первой команде я был не единственным чернокожим игроком, во второй – да. Там было больше нетерпимости, хотя на меня это никак не повлияло».
В марте-2021 «Рейнджерс» играл против «Славии» в Лиге Европы. «Славия» прошла в четвертьфинал, но запомнилось другое: защитник Ондрей Кудела назвал Камара обезьяной. Тот эмоционально бодался, а потом напал в подтрибунном помещении. Кудела получил 10 матчей бана за расизм, Камара – за нападение. «Славия» обратилась через посольство в шотландскую полицию, чтобы возбудить уголовное дело.
Камара объяснял: «Он подошел и сказал то, что сказал: «Ты чертова обезьяна, и ты это знаешь». Тогда я отреагировал и сказал: «Он расист, он расист». Это услышал мой товарищ по команде. У меня было много эмоций, проходящих через разум. Я был зол, расстроен – чувствовал себя униженным.
Вся моя семья, друзья, фанаты, кто бы ни смотрел, поняли, что меня очень сильно передернуло. Я почувствовал себя маленьким мальчиком. Если бы я мог вернуться, то на 100% ушел бы с поля». После этого конфликта Камара каждый день получает гневные сообщения.
За Камара вступился главный тренер Стивен Джеррард, который хотел его заменить: «Это спокойный и невозмутимый ребенок». «Славия» защищалась словами Кудела – тот сказал, что назвал Камара не обезьяной, а ублюдком. Но от жестких последствий это не спасло: Кудела пропустил Евро-2020.