За Финляндию играет темнокожий беженец из Сьерра-Леоне. Из-за расизма он дрался с другими футболистами

Финляндия – соперник России по группе Евро-2020 и уникальный дебютант чемпионатов Европы, который стартовал с победы над Данией, забив после единственного удара.

Один из героев – Глен Камара: с африканскими корнями, ростом через футбол в клетке и любовью Стивена Джеррарда.

Гражданская война в Сьерра-Леоне и походы в школу в -20°

Глен Камара родился в Финляндии в семье беженцев из Сьерра-Леоне, которые уехали из страны в пик гражданской войны. Денег, чтобы нормально обжиться на новом месте, не хватало – параллельно подрастала младшая сестра. Поэтому на первые футбольные тренировки его на машине возила мама друга.

«Мы поняли, что он не в состоянии платить ежемесячные взносы, поэтому оказали ему поддержку. Это не было проблемой», – говорил The Athletic один из первых тренеров Теему Вихервирта. В семь лет одноклассник привел Камара к Вихервирте. Тот обещал купить им по бутылке кока-колы, если они победят. «Гленни сказал, что они сделают это – и забил пять голов», – рассказывал Вихервирта.