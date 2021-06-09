🦉 Сборная Финляндии зовет себя филинами. Это в честь огромной совы, которая остановила матч и помогла победить Бельгию
Шесть минут судьи и футболисты не понимали, как поступить. Филин еще пару раз менял свое место, но оставался на поле. Стадиону понравилось это шоу. В какой-то момент люди стали скандировать «Буби! Буби!». Филин пролетел над головой судьи, стюарда, а потом уселся за спиной оператора. Матч продолжился.
Почему филина назвали Буби? Так вид филинов называется по-латински, но кричали фанаты это имя по другой причине. Филин сидел на комментаторской позиции, где работал культовый финский комментатор Брор-Эрик Валлениус, которого как раз все и звали Буби.
Спустя шесть минут перерыва команды продолжили играть, но филин оставался на стадионе до первого гола Финляндии. После него он улетел, и финны забили еще один гол. Команде в итоге не хватило трех очков, чтобы попасть на Евро: Финляндия была ниже в таблице Польши, Португалии и Сербии. Бельгия тогда заняла только пятое место в группе.
После матча бельгийцы говорили, что пауза из-за филина сильно повлияла на игру. Тренер Финляндии Рой Ходжсон говорил, что филин изменил ход игры. Финны признали Буби новым символом сборной.
Позже прозвище закрепилось за сборной – медиа стали называть сборную Финляндии филинами. Даже официальный сайт УЕФА так писал уже через год после случая с Буби. Ассоциация журналистов Финляндии пошла дальше всех и признала его главной персоной Хельсинки 2007 года.
Сейчас все соцсети сборной Финляндии называются «Филины» (Huuhkajat). Так, например, выглядит шапка твиттера.
Орнитологи говорили, что филин поселился рядом со стадионом осенью 2006-го. Днем филин проводит время на стадионе, а ночью ищет пищу в округе. В нулевых в Хельсинки увеличилась популяция сов и филинов. Это связано с появлением в городе большого количества кроликов – это идеальная еда для филинов.
На осеннем матче с Польшей служба безопасности говорила, что при новой похожей ситуации она отпугнет филина громкими звуками. Если это не поможет, то тогда охрана попытается поймать Буби сеткой.
Филина еще несколько раз видели на Олимпийском стадионе в Хельсинки, но больше таких громких историй не было.