🦉 Сборная Финляндии зовет себя филинами. Это в честь огромной совы, которая остановила матч и помогла победить Бельгию

Спустя шесть минут перерыва команды продолжили играть, но филин оставался на стадионе до первого гола Финляндии. После него он улетел, и финны забили еще один гол. Команде в итоге не хватило трех очков, чтобы попасть на Евро: Финляндия была ниже в таблице Польши, Португалии и Сербии. Бельгия тогда заняла только пятое место в группе.

После матча бельгийцы говорили, что пауза из-за филина сильно повлияла на игру. Тренер Финляндии Рой Ходжсон говорил, что филин изменил ход игры. Финны признали Буби новым символом сборной.

Позже прозвище закрепилось за сборной – медиа стали называть сборную Финляндии филинами. Даже официальный сайт УЕФА так писал уже через год после случая с Буби. Ассоциация журналистов Финляндии пошла дальше всех и признала его главной персоной Хельсинки 2007 года.

Сейчас все соцсети сборной Финляндии называются «Филины» (Huuhkajat). Так, например, выглядит шапка твиттера.