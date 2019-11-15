Финляндия впервые пробилась на большой турнир. Раньше не получалось даже с Ходжсоном и Литманеном

Для ЧМ и Евро больше 30 попыток, решающий матч с Португалией

До 2019 года финны участвовали в 19 квалификациях к чемпионатам мира и в 13 отборочных турнирах к Евро – везде сплошные неудачи. Пожалуй, ближе к ЧМ/Евро Финляндия подбиралась четырежды:

• В квалификации к Евро-1996 финны выиграли половину матчей в группе – по два раза побили Фареры и Сан-Марино, обыграли Грецию. Но другую половину проиграли – грекам, дважды шотландцам, дважды – России (да еще и 0:6 дома). Через два года финнам не хватило несколько секунд, чтобы отобраться в стыки к ЧМ-1998 (1:1 в последнем туре с Венгрией с автоголом в самом конце).

• В отборе к ЧМ-2006 Финляндия также выиграла пять матчей в группе из семи команд, но отстала от зоны стыков на 11 очков – многовато. Хотя тогда из первых четырех игр финны победили в трех, да еще трепали нервы голландцам (открыли счет, но проиграли 1:3) и чехам (3:4 на выезде, чуть не вырвали ничью).

• Через два года финны задумали попасть на Евро-2008. И вот тогда были близки. Под руководством Роя Ходжсона они пропустили лишь семь голов в 14 квалификационных матчах, а в последнем туре при победе на «Драгау» над португальцами попали бы на чемпионат напрямую . Но 0:0 и четвертое место. Кстати, тогда они вышли на рекордную для себя 33-ю строчку в рейтинге ФИФА.

• Еще через два года Финляндия финишировала в четырех очках от зоны стыков, проиграв лишь два матча в группе (оба – нашей сборной по 0:3, но при этом она не уступила немцам – 1:1 и 3:3).