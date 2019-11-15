Финляндия впервые пробилась на большой турнир. Раньше не получалось даже с Ходжсоном и Литманеном
Сборной Финляндии больше сотни лет, свой первый матч она сыграла в 1911 году (поражение 2:5 от шведов). В то время Финляндия входила в состав Российской империи, но финскую сборную приняли в ФИФА. В 1917-м Финляндия объявила о независимости и выступала уже под своим современным флагом.
Из больших турниров – только четыре Олимпиады
Разовый успех был очень давно – еще до обеих мировых войн.
- ОИ-1912: победы над Италией и Россией в плей-офф, итоговое четвертое место;
- ОИ-1936: сразу же вылет от Перу (3:7);
- ОИ-1952: ранний вылет от Австрии (3:4);
- ОИ-1980: победа, ничья, поражение в группе – для плей-офф этого не хватило.
Для ЧМ и Евро больше 30 попыток, решающий матч с Португалией
До 2019 года финны участвовали в 19 квалификациях к чемпионатам мира и в 13 отборочных турнирах к Евро – везде сплошные неудачи. Пожалуй, ближе к ЧМ/Евро Финляндия подбиралась четырежды:
• В квалификации к Евро-1996 финны выиграли половину матчей в группе – по два раза побили Фареры и Сан-Марино, обыграли Грецию. Но другую половину проиграли – грекам, дважды шотландцам, дважды – России (да еще и 0:6 дома). Через два года финнам не хватило несколько секунд, чтобы отобраться в стыки к ЧМ-1998 (1:1 в последнем туре с Венгрией с автоголом в самом конце).
• В отборе к ЧМ-2006 Финляндия также выиграла пять матчей в группе из семи команд, но отстала от зоны стыков на 11 очков – многовато. Хотя тогда из первых четырех игр финны победили в трех, да еще трепали нервы голландцам (открыли счет, но проиграли 1:3) и чехам (3:4 на выезде, чуть не вырвали ничью).
• Через два года финны задумали попасть на Евро-2008. И вот тогда были близки. Под руководством Роя Ходжсона они пропустили лишь семь голов в 14 квалификационных матчах, а в последнем туре при победе на «Драгау» над португальцами попали бы на чемпионат напрямую. Но 0:0 и четвертое место. Кстати, тогда они вышли на рекордную для себя 33-ю строчку в рейтинге ФИФА.
• Еще через два года Финляндия финишировала в четырех очках от зоны стыков, проиграв лишь два матча в группе (оба – нашей сборной по 0:3, но при этом она не уступила немцам – 1:1 и 3:3).
Сейчас все получилось четко – обыграли всех кроме итальянцев
14-я квалификация к Евро принесла успех, Финляндия вышла на Евро-2020 из своей группы, которую вряд ли можно назвать слабой. Ладно Лихтенштейн, но есть непредсказуемая Греция, интересная Босния и неплохая команда Армении. И фавориты-итальянцы
Все хорошо пошло практически сразу – после поражения от Италии финны выиграли четыре матча. Потом они снова уступили итальянцам и неожиданно получили 1:4 от боснийцев. Впрочем, в группе все сложилась комфортно: Италия обыгрывала абсолютно всех, а финны в важнейшей игре разгромили армян и за пару туров до конца оторвались на пять очков – шикарный расклад. 3:0 над Лихтенштейном дома, и вопрос решен за тур до конца.
Финны здорово справились в квалификации. Но если бы не вышли напрямую, у них все равно остался бы шанс попасть через Лигу наций. Сборная Финляндии успешна не только в 2019-м, она были хороша и год назад – в своей группе Лиги наций финны начали с четырех аккуратных побед (5:0 по разнице мячей), так что затем последовавшие поражения от Греции и Венгрии уже ничего не меняли – Финляндия свою группу выиграла.
Но теперь запасной путь на Евро-2020 им не понадобится.
За финнов выступают парни из МЛС и воспитанники клубов АПЛ, а в штабе – пара легенд
Главный тренер финнов Маркку Канерва чаще всего выстраивает игроков по схеме 4-4-2.
Голкипер – уже хорошо известный нам Лукаш Градецки из «Байера», который выкинул мяч на ногу Баринову в матче Лиги чемпионов против «Локо». Градецки родился в Словакии, а когда ему было шесть лет – отец переехал играть в волейбол в финский клуб. В прошлом году первый номер сборной Финляндии получил награду лучшему голкиперу Бундеслиги.
В центре защиты практически всегда играет пара 31-летних защитников Тойвио-Араюури. Первый как-то ездил на просмотр в «МЮ», но потом не закрепился даже в «АЗ» и играл в менее сильных лигах, второй после скитаний по Швеции, Дании и Польше нашел себя в кипрском «Пафосе», где год назад не заиграл Дмитрий Торбинский.
Правый защитник Райтала прибыл прямо из МЛС, там он вместе с Кркичем и Санья играет за «Монреаль». Левого защитника Уронена из «Генка» не вызвали – он травмирован.
В полузащите справа играет еще один представитель МЛС Робин Лод, выступавший раньше за хихонский «Спортинг». В центре полузащиты уже давно наиграно сочетание Камара-Спарв, первый – темнокожий воспитанник «Арсенала», сейчас числится у Джеррарда в «Рейнджерсе», второй – капитан сборной.
Интересно: Спарв воспитывался в академии «Саутгемптона вместе с Тео Уолкоттом, а десятью годами позже выбил «Саутгемптон» из Лиги Европы со своим «Мидтьюлландом», да еще и гол бывшей команде забил.
Слева попеременно с невызванным на этот раз игроком «Монреаля» (опять МЛС!) Лаппалайненом играет Пири Сойри, который недавно год поиграл в Белоруссии за солигорский «Шахтер». Сойри в детстве жил в Африке – из Намибии у него отец.
В нападении пару известному Теэму Пукки (мы его недавно хвалили), который забил девять из 15 голов команды в квалификации, составляли Туоминен (нападающий белорусского БАТЭ), Форселл (не путать с экс-форвардом «Челси», это бывший одноклубник Джанаева по «Медзи») или Кельман (21-летний парень успел поиграть уже в четырех разных странах), но чаще всего – 22-летний форвард «Аугсбурга» Йенсен, который забил за Финляндию четыре гола.
Канерва, как тренер, запомнился выходом молодежной сборной Финляндии (U-21) на Евро-2009. Там, правда, сложилось неудачно, но сам выход был историческим. Больше известны другие люди в его штабе. Например, Мика Нурмела долго играл в Голландии за «Эммен» и «Херенвен» и потом заглянул в «Кайзерслаутерн». А тренера вратарей Антти Ниеми все помнят по игре за «Саутгемптон» и «Фулхэм».
Сборная Финляндии – это Литманен. Но на Евро – без него
Финляндия добилась крупного успеха, но произошло это без лучшего футболиста в ее истории. Одна из главных мировых звезд 90-х Яри Литманен до сих пор держит два рекорда – по количеству матчей (137) и голов (32). Теоретически по мячам легенду может обогнать Пукки (22), но по играм – вряд ли (78).
Литманену не повезло – при нем шансов попасть на ЧМ/Евро почти не было, но до сих пор именно он, даже не Сами Хююпиа, – ассоциируется с финским футболом. Литманену уже 48 лет, в его родном Лахти ему еще девять лет назад поставили памятник за спортивные заслуги.
А у девушек была сумасшедшая ситуация
Год назад у Финляндии была еще одна сказочная история, только у женской команды U-17. Она боролась вместе с Францией за попадание на Евро. У обеих сборных перед последним туром было равенство очков, при котором считалась разница мячей.
- После первого тайма Франция обыгрывает Швецию 3:0 (разница «+9»), Финляндия мучается с Шотландией (разница «+3»). Кажется, все ясно.
- Но во втором тайме Франция пропускает дважды и заканчивает 3:2 (разница «+7»). Финляндия забивает пять безответных голов за 26 минут – разница «+8». И именно финские девушки вышли на Евро.
В еврокубках финские команды фанатов не слишком радуют, но зато на уровне сборных наконец-то совершен прорыв.