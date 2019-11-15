Криштиану Роналду
Евро-2020 (квалификация)
Футбол
Португалия
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#Криштиану Роналду #Футбол #Евро-2020 (квалификация) #Португалия

Все 98 голов Роналду за сборную – в одной картинке

15 ноября 2019, 01:13

• Роналду довел количество своих голов за сборную до 98. До сотни осталось сделать дубль в последнем матче года, это вполне по силам – Португалия сыграет в Люксембурге через три дня.

• Это его 55-й хет-трик в карьере.  Всего за Португалию – девять хет-триков.

• Чтобы стать мировым рекордсменом по голам за сборную, Роналду надо забить еще 12 мячей. Рекорд пока у иранца Али Даеи (109).

• Роналду забивал 41 стране. 

  • 30 из Европы (здесь и далее указан футбольный регион и юридический статус, которые могут не совпадать с политическими).
  • 4 из Африки
  • 3 из Азии
  • 2 из Южной Америки
  • 1 из Центральной Америки

Официальный сайт УЕФА

• Самый продуктивный год – 2016-й. Тогда Роналду забил 13 голов. 

• Дважды он делал покеры: Литве в этом сентябре 2019-го и Андорре в октябре 2016-го. 

• Еще семь раз были хет-трики: Северной Ирландии, Швеции, Армении, Фарерским островам, Испании, Швейцарии и Литве.

• В квалификации к Евро-2020 больше Роналду (10) забили только Захави и Кейн (по 11).

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