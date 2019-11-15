Все 98 голов Роналду за сборную – в одной картинке

• Роналду довел количество своих голов за сборную до 98. До сотни осталось сделать дубль в последнем матче года, это вполне по силам – Португалия сыграет в Люксембурге через три дня.

• Это его 55-й хет-трик в карьере. Всего за Португалию – девять хет-триков.

• Чтобы стать мировым рекордсменом по голам за сборную, Роналду надо забить еще 12 мячей. Рекорд пока у иранца Али Даеи (109).

• Роналду забивал 41 стране.