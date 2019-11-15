Все 98 голов Роналду за сборную – в одной картинке
• Роналду довел количество своих голов за сборную до 98. До сотни осталось сделать дубль в последнем матче года, это вполне по силам – Португалия сыграет в Люксембурге через три дня.
• Это его 55-й хет-трик в карьере. Всего за Португалию – девять хет-триков.
• Чтобы стать мировым рекордсменом по голам за сборную, Роналду надо забить еще 12 мячей. Рекорд пока у иранца Али Даеи (109).
• Роналду забивал 41 стране.
- 30 из Европы (здесь и далее указан футбольный регион и юридический статус, которые могут не совпадать с политическими).
- 4 из Африки
- 3 из Азии
- 2 из Южной Америки
- 1 из Центральной Америки
• Самый продуктивный год – 2016-й. Тогда Роналду забил 13 голов.
• Дважды он делал покеры: Литве в этом сентябре 2019-го и Андорре в октябре 2016-го.
• Еще семь раз были хет-трики: Северной Ирландии, Швеции, Армении, Фарерским островам, Испании, Швейцарии и Литве.
• В квалификации к Евро-2020 больше Роналду (10) забили только Захави и Кейн (по 11).