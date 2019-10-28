Роналду выбрал лучший гол из 701 им забитых. Это удар через себя в падении за «Реал» в Турине
В середине октября нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил свой 700-й гол в ворота сборной Украины с пенальти. Столько он забил за 973 матча, в 458 из них он отличился хотя бы раз. Это за всю 17-летнюю карьеру.
Журналисты France Football поговорили с ним после матча против «Локомотива» (2:1) в Лиге чемпионов и попросили португальца выбрать лучший свой гол.
«Я бы сказал, что это мяч «Ювентусу», – ответил Роналду. – Я годами пытался забить такой гол. Возможно, он был лучшим в карьере. Он потрясающий. И это тот гол, который будет долго оставаться в памяти».
Это был четвертьфинальный матч Лиги чемпионов-2017/18, и «Ювентус» уступил дома 0:3. Но после гола фанаты «Юве» устроили Роналду овацию, а тот их поблагодарил.
Роналду и после матча был в восторге: «Спасибо им! То, что они сделали, просто фантастика». Говорят, это был одной из причин перехода Роналду именно в «Юве» после «Реала». «Я помню аплодисменты фанатов после гола «Ювентусу» – это просто невероятные ощущения», – говорил Криштиану уже после трансфера.
«Юве» тогда заплатил 112 миллионов евро за Роналду и затем выиграл с ним чемпионат и Суперкубок Италии. Роналду в феврале исполнится 35 лет. На его счету сейчас 701 забитый гол.
В соцсетях проводят параллели между встречей журналистов France Football с португальцем и церемонией вручения «Золотого мяча». Сейчас Криштиану находится в списке 30 номинантов. Приз будет вручен в Париже 2 декабря.