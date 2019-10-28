Роналду выбрал лучший гол из 701 им забитых. Это удар через себя в падении за «Реал» в Турине

В середине октября нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил свой 700-й гол в ворота сборной Украины с пенальти. Столько он забил за 973 матча, в 458 из них он отличился хотя бы раз. Это за всю 17-летнюю карьеру.

Журналисты France Football поговорили с ним после матча против «Локомотива» (2:1) в Лиге чемпионов и попросили португальца выбрать лучший свой гол.

«Я бы сказал, что это мяч «Ювентусу», – ответил Роналду. – Я годами пытался забить такой гол. Возможно, он был лучшим в карьере. Он потрясающий. И это тот гол, который будет долго оставаться в памяти».