Роналду нацепил маску Дибалы. Их дружба делает «Ювентус» лучше

Лучший дуэт в «Юве» все-таки Манджукич-Роналду, португалец забил четырежды с паса хорвата. Оно и понятно, Манджукич – второй в клубе по системе «гол плюс пас» с 13 очками, у аргентинца их почти в два раза меньше – семь, а три забитых гола в 21 матче для такого футболиста – просто нелепость. Притом в «Ювентусе» есть основная пятерка, которая далека от всех остальных футболистов по оценкам WhoScored, и Дибала занимает в ней заслуженное место.



Дибала меньше бьет по воротам и обводит, чем прежде, но постоянно играет в пас. Их количество в среднем за матч выросло (42,6), а процент точности стал совершенно удивительным для игрока атаки – 90,3%. Если раньше Дибала выполнял по 2,3-2,4 длинных паса в среднем за игру, то теперь – 4,4. То же касается и ключевых передач – 2,3 против 1,6 в прошлом сезоне. Дибала переключился из забивного игрока в командного и весьма успешно, ведь цифры не врут. Как тут не заслужить уважение со стороны Роналду.



У самого Криштиану нет каких-то особенных перекосов по статистике – он чуть чаще обводит, раздает передачи и ловит на себе фолы, забивает примерно по своему графику – почти гол за игру. С Манджукичем взаимодействие наладил, с Дибалой подружился, с тренером проблем нет, игра идет, и он набирает еще более крутую форму – в трех февральских матчах аж 4+4 по «гол плюс пас».



Впрочем, чемпионская гонка в Италии никому не интересна, потому что гонки нет, так что «перекрестное» празднование Роналду и Дибала – один из немногих моментов, которыми именно «Юве» может оживить Серию А. Всем понятно, чего так жаждет черно-белая часть Турина – долгожданной победы в Лиге чемпионов, а соперник на первой же стадии плей-офф – кошмарно неудобный. Это бывший клуб Манджукича, против Роналду они уже играли много раз, а у мягкого Дибалы против кусачей защиты «Атлетико» шансов нет вообще – примерно так считается в теории. Впрочем, на бумаге расклады в этой паре неравны, «Юве» в любом случае – явный фаворит.



Сколько бы ни говорилось о невыгодном вложении гигантских денег в возрастного футболиста, даже если это сам Роналду, сезон доказывает обратное: Криш освоился и забивает, команда летит к титулам, футболки раскупаются стремительно. Есть и еще один плюс – дружба с Дибалой, которая делает аргентинца лучше. Для клуба это – неожиданный приятный бонус.