Главный помощник Черчесова: со школы знает Дзюбу, ругался с Канчельскисом, на ЧМ работал в наушниках
Мирослава Ромащенко помнят по выступлениям за «Спартак» и мощному дальнему удару, благодаря которому удавалось нередко забивать. Перспективы, казалось, очень велики, но в 25 лет пришлось заканчивать – все загубили травмы.
Семь операций подтолкнули к тренерской карьере
На выздоровление Ромащенко потратил три года, но в футбол больше не играл. Доктор посоветовал ему: «Берись за книги, если хочешь остаться в футболе», намекнув на профессию тренера.
Еще не отметив 30-летие, Ромащенко стал работать со спартаковским дублем. Самостоятельная работа в «Томи» и «Салюте» успеха не принесла, но в 2011-м Станислав Черчесов пригласил его ассистентом в «Жемчужину». С тех пор они вместе везде, где работал Черчесов – в «Тереке», «Амкаре», «Динамо», «Легии» и сборной России.
«На той встрече мы разговаривали на разные темы, в том числе и футбольные. Мы с ним тесно общались, когда он в 2006-2007 годах был главным тренером первой команды «Спартака», а я – дубля», – вспоминал Ромащенко первый разговор в Сокольниках о возможной совместной работе.
Как это – работать с Черчесовым
Цитата: «Когда ты работаешь с Черчесовым – трудиться надо много и быть готовым к этому в любую секунду, даже в отпуске. В руках – всегда планшет. Помню, когда работали в одном из клубов, в период межсезонья возникла одна ситуация. В отпуске отдыхали с семьей, и вдруг жена зовет: «Саламыч звонит!». Набираю: «Я тебе скинул футболистов, посмотри. Как сможешь – дай оценку». Отложил в сторону семейное мероприятие и несколько часов подряд посвятил просмотру футболистов. Написал ему. Он ответил: «У меня точно такие же оценки по этим игрокам».
«С ним интересно работать. Он полностью отдается своему труду и требует того же от остальных. Это касается и персонала, и, разумеется, игроков. Мне с Черчесовым совершенно не сложно», – цитата из другого интервью.
На ЧМ-2018 сидел на скамье с аппаратурой – на связи с аналитиком
Перед чемпионатом мира ФИФА разрешила каждой из команд разместить на трибуне аналитиков, причем с соответствующей техникой и оснащением – были три планшета, с одним из которых сидел аналитик, с другим – тренерский штаб, с третьим медперсонал.
Директор ВШТ Андрей Лексаков помогал сборной России, озвучивая информацию по тактике, сопернику или цифрам – принимал ее именно Ромащенко, сидя на тренерской скамейке с наушником.
Как это работало – рассказал Ромащенко: «Так вышло, что администратор Евгений Савин съездил на конференцию ФИФА, вернулся и сообщил, что планируется нововведение. Мы обрадовались. Сразу стали общаться с Владимировичем на эту тему. Лексаков ведь понимал, как мы готовились к соперникам и что хотим.
Сообщал через наушник мне: «Мир, у вас начинает проваливаться зона, акцентируйте внимание». «Кузяев должен быстрее делать возврат». «Газик чуть-чуть не успевает, пусть раньше встречает». «Опаздываем страховать Жиркова». И так далее. Быстро говорил Саламовичу, подзывали футболистов и передавали через них адресатам».
При заменах – слова Черчесова не нужны
Судя по всему, тут все работает уже автоматически, как рассказывает Ромащенко:
- «За 8 лет совместной работы я уже четко понял, что Станислав Саламович хочет сказать, и делаю это за него. При этом он не отвлекается от того, что происходит на поле»;
- «Мы заранее все проговариваем, приблизительно понимаем, как может сложиться игра, знаем состояние футболистов и набрасываем черновые варианты замен»;
- «Иногда по ходу встречи случаются моменты, в которых решение принимает только Черчесов. Один из таких случаев – замена Дзагоева на Черышева в первом матче чемпионате мира с Саудовской Аравией».
Конфликтовал с Канчельскисом во время ЧМ-2018
Андрея Канчельскиса выступление сборной России на турнире не впечатлило: «Если бы турнир получила другая страна, то мы бы не вышли на него. Давайте откровенно говорить. Мы обыграли стоячую Испанию, которая вообще не знала, где ворота. Какая эйфория? Если бы в полуфинал вышли, то другое дело».
Ромащенко ответил в соцсетях: «Мне искренне жаль его. В свое время я мечтал сфотографироваться с ним. Для меня он был Настоящим. Он, именно он, мотивировал меня своим примером на каторжную работу. Итог: на дворе 2018 год, я вижу пьяные вяканья и пустой вой невостребованного человека, у которого за спиной ничего нет, кроме прошлого. Пристрастие к спиртному, похоже, безнадежно удалило его от ощущения реальности».
С Дзюбой работал еще в спартаковском дубле
«У Дзюбы был огромный талант с детства. Знаю человека с восьмого класса школы, мы столько с ним прошли! Говорил ему (когда он решил уехать с Кубка конфедераций): «Не торопись, тебе никто не хочет навредить. То, что ты не можешь работать в полную силу, не означает, что не успеешь подготовиться». По-отечески говорил с ним, но Артем решил так, как решил».
«Черчесов и Мирослав Ромащенко прекрасно разбираются в футболе, следят за всеми нюансами. Они не смотрят как все, а что-то выделяют точечно», – мнение самого Дзюбы.
О самостоятельной работе
«В словах Саламыча уже несколько раз проскальзывало: «Юрич, запоминай. Это тебе пригодится. Я же вижу, что ты рано или поздно пойдешь туда». Но сейчас моя задача – всецело помогать команде добиться максимального результата».
Что говорят о нем другие
Александр Харитонов (играл в «Томи») вспоминал: «У Ромащенко были интересные тренировки, довольно интенсивные. Просто связь игрока с тренером хоть и не была потеряна, но была повреждена. Стала наблюдаться нездоровая атмосфера».
Валерий Климов (капитан «Томи») об уходе тренера: «Все ребята горой стояли за Ромащенко и очень обидно, что он ушел. Это его личное решение, но команда была за то, чтобы он остался».
Артем Дзюба – о том, кто первым поздравил его с чемпионством в «Зените»: Я ехал в «Сапсане», это был Мирослав Ромащенко. Мы с ним болтали, он меня знает с детства. Он меня тренировал еще в «Спартаке», мы тогда еще с ним пересекались».
«Мой тренерский штаб – спартаковский? Прежде всего, он – чемпионский», – это уже слова Станислава Черчесова, с которым Ромащенко работает все это десятилетие.