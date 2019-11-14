Главный помощник Черчесова: со школы знает Дзюбу, ругался с Канчельскисом, на ЧМ работал в наушниках

Мирослава Ромащенко помнят по выступлениям за «Спартак» и мощному дальнему удару, благодаря которому удавалось нередко забивать. Перспективы, казалось, очень велики, но в 25 лет пришлось заканчивать – все загубили травмы.

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На выздоровление Ромащенко потратил три года, но в футбол больше не играл. Доктор посоветовал ему: «Берись за книги, если хочешь остаться в футболе», намекнув на профессию тренера.

Еще не отметив 30-летие, Ромащенко стал работать со спартаковским дублем. Самостоятельная работа в «Томи» и «Салюте» успеха не принесла, но в 2011-м Станислав Черчесов пригласил его ассистентом в «Жемчужину». С тех пор они вместе везде, где работал Черчесов – в «Тереке», «Амкаре», «Динамо», «Легии» и сборной России.