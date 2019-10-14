Что мы уже знаем о жеребьевке Евро: группа, город (Питер!) и топы, которых не встретим

Россия точно сыграет в группе B

По жеребьевке уже раскидали список городов, которые примут матчи определенных групп. Игры группы B сыграют в Санкт-Петербурге и Копенгагене. Напоминаем: Евро проведут по формату игры в разных городах. Сборная России отыграет на домашнем стадионе минимум два матча. Сборная Дании (она тоже почти на Евро) – наш пока единственный известный соперник.

Датчане тоже отыграют минимум два матча в Копенгагене. Жребием определят хозяина для матча Россия – Дания. Поэтому возможен вариант, что россияне проведут все игры группового этапа на одном стадионе . Сила других соперников зависит от жеребьевки. Если Россия и Дания окажутся в одной корзине, их разведут. Все это тоже повлияет на расклад по группе, но пока об этом думать рано.

На Евро впервые в истории сыграют 24 команды. Матчи пройдут в 12 городах из разных стран. Из-за этого ни одна страна-хозяйка не получила возможности автоматически попасть на Евро. Поэтому мимо чемпионата Европы пролетает Азербайджан, который ничего не достиг в Лиге наций и провалился в отборочном цикле. Там сейчас грустят из-за ничейных игр с Мальтой.