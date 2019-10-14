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#Евро-2020 #Футбол #Россия #Евро-2020 (квалификация)

Что мы уже знаем о жеребьевке Евро: группа, город (Питер!) и топы, которых не встретим

14 октября 2019, 12:10
Александр Плеханов

Россия точно сыграет в группе B

По жеребьевке уже раскидали список городов, которые примут матчи определенных групп. Игры группы B сыграют в Санкт-Петербурге и Копенгагене. Напоминаем: Евро проведут по формату игры в разных городах. Сборная России отыграет на домашнем стадионе минимум два матча. Сборная Дании (она тоже почти на Евро) – наш пока единственный известный соперник.

Датчане тоже отыграют минимум два матча в Копенгагене. Жребием определят хозяина для матча Россия – Дания. Поэтому возможен вариант, что россияне проведут все игры группового этапа на одном стадионе. Сила других соперников зависит от жеребьевки. Если Россия и Дания окажутся в одной корзине, их разведут. Все это тоже повлияет на расклад по группе, но пока об этом думать рано.

На Евро впервые в истории сыграют 24 команды. Матчи пройдут в 12 городах из разных стран. Из-за этого ни одна страна-хозяйка не получила возможности автоматически попасть на Евро. Поэтому мимо чемпионата Европы пролетает Азербайджан, который ничего не достиг в Лиге наций и провалился в отборочном цикле. Там сейчас грустят из-за ничейных игр с Мальтой.

С кем точно не сыграет сборная России?

Если бы все команды-хозяйки пробились на Евро, то у России минусовались бы сразу десять потенциальных соперников. Матчи каждой группы пройдут в двух разных городах. Поэтому и некоторые команды (как Россия и Дания) по ним уже известны. Вот места проведения матчей по каждой группе:

Группа А. Италия, Азербайджан.

Группа В. Россия, Дания.

Группа С. Нидерланды, Румыния.

Группа D. Англия, Шотландия.

Группа Е. Испания, Ирландия.

Группа F. Германия, Венгрия.

Да, проясняем еще раз: Россия точно не сыграет с несколькими топ-соперниками. Италия, Нидерланды, Англия, Испания, Германия – все мимо сборной России на групповом этапе. Сюда же добавляем и сборную Украины – здесь по-прежнему мешает политика. Важное уточнение: в плей-офф никаких ограничений не будет, поэтому там спокойно сыграем даже с Украиной. 

В Санкт-Петербурге с любым из соперников Россия теоретически может сыграть еще и матч плей-офф (если займет третье место в группе, дойдет до четвертьфинала). 

Жеребьевка уже в ноябре. Но не со всеми участниками

Церемония жеребьевки группового этапа Евро-2020 состоится 30 ноября в Бухаресте. Вот только тогда будут известны лишь 20 участников турнира. Еще четыре команды определятся в мартовском плей-офф Лиги наций. 

Лучшие сборные из каждого дивизиона попадут на Евро. Поэтому, например, есть шансы даже у сборной Шотландии. Она сыграет в плей-офф в дивизионе C.

Потенциальных соперников сборной России отслеживать рано. Но при жеребьевке Россия может попасть даже в одну группу с Бельгией, хотя в том же Санкт-Петербурге в ноябре разыграет с ней первое место в отборе

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