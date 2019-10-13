Россия еще может взять первое место в группе. Но просто победы над Бельгией не хватит

У сборной России остаются матчи с Бельгией и Сан-Марино. У Бельгии – против России и Кипра. Расклад такой, что именно следующая игра в Санкт-Петербурге ответит на главный из оставшихся вопросов по отбору. Да, у России еще остаются шансы на первое место в группе. Для этого нужно обязательно обыгрывать Бельгию в следующей встрече. Хотя обычной победы все равно будет мало.

Лучше всего сборную России устроит счет 2:0, либо любая крупная победа. Счет 3:1 запутает ситуацию в группе окончательно (мы проиграли Бельгии именно с этим счетом). Тогда придется считать разницу мячей. Сейчас она лучше именно у бельгийцев (+29 против +23, при 3:1 будет +27 на +25). Соперник в последнем туре у россиян слабее, но Бельгия забила ему 13 голов за два матча. Россия – девять за один.

Минимальная победа над Бельгией не поможет России при итоговом равенстве очков. Ничья с Бельгией сразу обеспечит нам только второе место, вообще не учитывая результаты последнего тура. Естественно, что и любой необходимый расклад по матчу с бельгийцами отойдет на второй план, если в последнем туре отбора Россия потеряет очки с Сан-Марино. В победе Бельгии над Кипром почти никто не сомневается.

Зачем вообще нужно первое место? Оно влияет на распределение команд по корзинам при жеребьевке группового этапа. В первую корзину попадают шесть лучших сборных по очкам из занявших первые места в отборочных группах. Во второй корзине окажутся остальные победители групп и две главные сборные из тех, которые финишируют вторыми. Первое место явно лучше – в случае с Россией оно почти точно обеспечит команде соперников полегче.