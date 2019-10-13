Россия
Евро-2020 (квалификация)
Футбол
Кипр
Поделиться:
Комментарии:
0
#Россия #Футбол #Евро-2020 (квалификация) #Кипр

Даже Останкинская телебашня транслирует, что сборная вышла на Евро

13 октября 2019, 22:33

«Мы на Евро! Спасибо парни!» – такая надпись крутится на Останкинской телебашне. Ниже этих слов мелькают изображения Артема Дзюбы, Дениса Черышева и Александра Головина. Вся башня окрашена в российский триколор. Таким мощным преобразованием отметили официальное попадание сборной России на Евро-2020.

Посмотрите два видео из официального твиттера сборной России:

Как сборная России вообще туда попала
Черышева изменил домашний ЧМ. Теперь он постоянно доминирует в сборной
Перечеркнутый Азмун в твиттере сборной – отсылка к словам Канделаки. До этого она спутала с ним Оздоева
Петров травмировался в игре с Кипром. Фото его ноги – страх
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Россия
#Футбол
#Евро-2020 (квалификация)
#Кипр