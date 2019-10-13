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Даже Останкинская телебашня транслирует, что сборная вышла на Евро
13 октября 2019, 22:33
«Мы на Евро! Спасибо парни!» – такая надпись крутится на Останкинской телебашне. Ниже этих слов мелькают изображения Артема Дзюбы, Дениса Черышева и Александра Головина. Вся башня окрашена в российский триколор. Таким мощным преобразованием отметили официальное попадание сборной России на Евро-2020.
Посмотрите два видео из официального твиттера сборной России:
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