Англия оформилась на Евро, сыграв 1000-й матч в своей истории. Забила черногорцам целых семь

• Победа 7:0! Пять наколотили в первом тайме, четыре гола были забиты за первые 30 минут. У Кейна хет-трик (у Чилуэлла тоже, но из ассистов), по голу забили Окслейд-Чемберлен, Рэшфорд и Абрахам. Еще один мяч – автогол.

• Кейн довел число своих голов в квалификации до 11 и догнал Эрана Захави, а Артема Дзюбу (9) обогнал.

• Чаще Кейна в календарном году за сборную Англии забивали только два футболиста (по 12 мячей), да и было это в 1908 и 1927 годах.

• У Кейна 31 гол за Англию. Чаще забивали только Оуэн, Гривз, Линекер, Чарльтон и Руни.

• Англия провела 1000-й матч в своей истории. Первый она сыграла в 1872 году против Шотландии (0:0). А с Черногорией была еще одна юбилейная игра – 900-я (закончилась 2:2).

• Из семи матчей в своей группе Англия выиграла шесть. Пять из них крупно, в шестой – забила пять голов (Косово, 5:3).