Англия оформилась на Евро, сыграв 1000-й матч в своей истории. Забила черногорцам целых семь
В предпоследнем туре квалификационного этапа к чемпионату Европы-2020 англичанам хватило бы и ничейного результата в домашней игре с черногорцами, чтобы оформить выход.
Но Англия закрыла все вопросы за полчаса, а потом развлекала довольных фанатов.
• Победа 7:0! Пять наколотили в первом тайме, четыре гола были забиты за первые 30 минут. У Кейна хет-трик (у Чилуэлла тоже, но из ассистов), по голу забили Окслейд-Чемберлен, Рэшфорд и Абрахам. Еще один мяч – автогол.
• Кейн довел число своих голов в квалификации до 11 и догнал Эрана Захави, а Артема Дзюбу (9) обогнал.
• Чаще Кейна в календарном году за сборную Англии забивали только два футболиста (по 12 мячей), да и было это в 1908 и 1927 годах.
• У Кейна 31 гол за Англию. Чаще забивали только Оуэн, Гривз, Линекер, Чарльтон и Руни.
• Англия провела 1000-й матч в своей истории. Первый она сыграла в 1872 году против Шотландии (0:0). А с Черногорией была еще одна юбилейная игра – 900-я (закончилась 2:2).
• Из семи матчей в своей группе Англия выиграла шесть. Пять из них крупно, в шестой – забила пять голов (Косово, 5:3).
• Абрахам – 430-й по счету игрок, который забил за сборную Англии. А его сборная впервые с 1987 года забила дома семь (тогда турки получили 0:8).
• Во всеобщем празднике не поучаствовал Рахим Стерлинг, но его отсутствие не отразилось ни на настрое, ни на игре. Стерлинга отстранили от матча за стычку с Джо Гомесом, зато в гостях против сборной Косово он наверняка сыграет. Гомеса, кстати, освистали после выхода на замену.
• Англия официально квалифицировалась на Евро-2020 с первого места в своей группе. Это 10-й по счету выход на европейский чемпионат, который эта сборная пока не выигрывала ни разу.
У англичан остался выездной матч против команды Косово. Он уже ничего не решает – косовары проиграли Чехии и отпустили ее на Евро, а сами будут пробиваться через плей-офф Лиги наций.