Заруба Англии и Косово – важные 5:3, которые мы запомним надолго
Объясняем на конкретных пунктах.
Тренер Косово так безумно объяснял про прессинг, что все смеялись. Угадайте, как его сборная забила на первой же минуте?
Видео с одной из недавних пресс-конференций Бернарда Шалланда – театр одного актера. Посмотрите вот тут: коллеги из Sports.ru заботливо наложили русские субтитры.
А теперь внимание на первый гол. Форварды Косово высоко прессингуют защиту Англии, один из англичан ошибается – и его сразу наказывают. 35 секунд – в истории футбола быстрее Англии забивало только Сан-Марино в 1993 году.
Санчо сделал дубль за минуту. Пацану 19 лет
Пропустив на первой минуте, Англия только разозлилась и накидала Косово 5 голово за 37 минут. 5 за 37! Окончательно добил интригу перформанс Джейдона Санчо. Перед перерывом он исполнил голы на 44-й и 45-й минутах. В обоих случаях почти одинаково: парой касаний замкнул атаки, открывшись перед воротами.
Это первый человек после 2000 года рождения, который забил за Англию. А еще в истории страны был только один тинейджер, делавший дубль раньше него – 18-летний Уэйн Руни.
Стерлинг отдал три голевых за тайм. Его статистика сейчас – пламя
Итак, Рахим Стерлинг:
- Отдал три голевых передачи.
- Забил сам – головой (!), при росте в 170 см (!!), получив голевой пас тоже головой (!!!).
- В 8 последних матчах выдал 8 голов.
Новый сезон Стерлинг начал божественно. В семи матчах во всех турнирах у него 8 голов.
В этом матче случился тако-о-ой дилетантский автоголище
Защитник Косово Мергим Войвода был один перед воротам. Ему никто не мешал, близко за его спиной никто не стоял. Но он не остановился и, перехватывая мяч, поторопился и одним касанием срезал его в ворота.
Главный тренер Бернард Шалланд так шумно возмущался этим ужасом, что получил желтую карточку.
Мы очень давно не видели Англию в таком порядке
5:0
5:1
4:0
5:3
У Англии в группе нет очевидных аутсайдеров, вроде Андорры или Сан-Марино, но она проходит всех очень легко и зрелищно. Сыграв на тур меньше, она опережает остальных на три очка и, похоже, уже выходит на Евро. Особенно жарко выступают Харри Кейн и все тот же Стерлинг: у обоих по 6 голов за четыре игры.
Дополнительная ценность – главный тренер Гарри Саутгейт не просто вывозит на одном и том же наборе суперзвезд, а постоянно разбавляет состав новыми именами. Например, 26-летний Майкл Кин из «Эвертона»: Саутгейт уже звал его на пару игр в 2017-м во время отбора на ЧМ, но только этой осенью начал доверять полноценно. Другое свежее лицо – 20-летний Деклан Райс. Это воспитанник «Вест Хэма», и сейчас у него начался третий полноценный сезон в основе взрослого клуба.
Кстати, сам Саутгейт не так доволен командой, как мы. После матча с Косово он много критиковал:
«Мы сделали обидные ошибки в моментах с пропущенными голами, но я доволен тем, что команда показала самообладание. Мы показали разрушительную атакующая мощь и хорошо контролировали мяч. Но наши ошибки очень очевидны, нужно играть лучше. Игрок не нужен я, чтобы объяснять такое».
Да, Косово проиграло. Но прямо сейчас эта сборная рассказывает восхитительную историю
Сборная Косово не проигрывала в официальных матчах два года. Когда-то в этом предложении самым невероятным было бы слово «официальных». Регион, который до сих пор не признан многими странами (в том числе Россией) как независимое государство, не так давно выбил у ФИФА и УЕФА право на собственную сборную и проводит только второй отборочный цикл в своей короткой истории.
Успех маленького Косово – загадка и, возможно, одна из главных сенсаций 2018-2019 годов. Сначала косовары выиграли группу в Лиге Наций, потом – прошли первые 4 тура отбора на Евро без поражений. Неплохо для команды, которая в 2016-м начала отбор на ЧМ с ничьи и трех поражений с общим счетом 1:12.
Матч с Англией – их первый против топ-сборной. Они проиграли и сразу потеряли и второе место в группе, и серию из 15 матчей без поражений.
Но:
- До второго места и Чехии, которую Косово уже обыгрывало – одно очко.
- Косово поплыло, забив быстрый гол, зато при счете 1:5 ушло на перерыв, перезагрузилось, доказало, что умеет бороться, и за второй тайм отыграло половину отставания по счету.
Если через год мы увидим Косово на Евро-2020, вспомните, какой именно матч показал, что эта сборная готова к тусовке в элите.