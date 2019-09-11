Заруба Англии и Косово – важные 5:3, которые мы запомним надолго

Мы очень давно не видели Англию в таком порядке

5:0

5:1

4:0

5:3

У Англии в группе нет очевидных аутсайдеров, вроде Андорры или Сан-Марино, но она проходит всех очень легко и зрелищно. Сыграв на тур меньше, она опережает остальных на три очка и, похоже, уже выходит на Евро. Особенно жарко выступают Харри Кейн и все тот же Стерлинг: у обоих по 6 голов за четыре игры.

Дополнительная ценность – главный тренер Гарри Саутгейт не просто вывозит на одном и том же наборе суперзвезд, а постоянно разбавляет состав новыми именами. Например, 26-летний Майкл Кин из «Эвертона»: Саутгейт уже звал его на пару игр в 2017-м во время отбора на ЧМ, но только этой осенью начал доверять полноценно. Другое свежее лицо – 20-летний Деклан Райс. Это воспитанник «Вест Хэма», и сейчас у него начался третий полноценный сезон в основе взрослого клуба.

Кстати, сам Саутгейт не так доволен командой, как мы. После матча с Косово он много критиковал:

«Мы сделали обидные ошибки в моментах с пропущенными голами, но я доволен тем, что команда показала самообладание. Мы показали разрушительную атакующая мощь и хорошо контролировали мяч. Но наши ошибки очень очевидны, нужно играть лучше. Игрок не нужен я, чтобы объяснять такое».