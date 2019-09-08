Сборные в тени Хабиба: Кейн и Роналду тащат, Зинченко поздравил голом маму

«Быстрый гол раскрепостил нас и снял напряженность. Его я хочу посвятить своей маме, у нее сегодня день рождения. Очень ее люблю и желаю ей крепкого здоровья. Все остальное будет», – сказал футболист после игры.

Круче Кейна в сборной Англии только Линекер

Англичане буднично грохнули 4:0 болгар, теперь у них 14:1 всего в трех матчах группы. Хет-трик в игре с Болгарией оформил Харри Кейн – за сборную теперь у него 25 голов в 40 матчах, больше за такой период в ее истории забивал лишь Гари Линекер (27). Сейчас Кейн – 14-й в списке лучших бомбардиров сборной, на вершине – Руни с 53 мячами.

Кстати, болгарам два из трех голов Кейн забил с пенальти. Всего таких голов за Англию у Кейна восемь, впереди только лишь Фрэнк Лэмпард (9).

Роналду снова забил за Португалию. Голов у него втрое больше, чем у всего состава сборной

Сербы отчаянно сопротивлялись португальцам, но все равно проиграли 2:4. Криштиану Роналду забил им за десять минут до конца матча. Это его 89-й гол за Португалию. Даже если собрать вместе все голы остальных игроков команды, все равно получится втрое меньше. Например, второй по списку Жоау Моутинью забил семь.