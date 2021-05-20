От Финляндии в список Евро попал русский с фамилией Иванов. Он тяжело перенес смерть отца, служил в армии и набил льва в память о дедушке
Сборная Финляндии объявила состав на Евро. Среди всех там – Роберт с родной нам фамилией Иванов.
- 26 лет.
- Защитник.
- Сейчас выступает за «Варту» из Познаня. Это четвертый клуб в его карьере. До этого были финские «Мюллюпуро», «Виикингит» и «Хонку».
Еще Иванов в теории мог бы играть за Россию. Все из-за отца, который тоже играл в футбол и когда-то приехал в Финляндию из России.
Кто это такой?
Роберт Иванов родился в Финляндии в 1994 году. Мама – финка по национальности, но играла за сборную Эстонии по гандболу (эстонские корни). Отец играл в футбол в России и Финляндии, но на большой уровень не вышел. Сестры и братья Иванова – тоже гандболисты, некоторые даже играли за профессиональные финские клубы.
В детстве Роберт Иванов тоже пробовал гандбол, но посчитал его скучным – и ушел в баскетбол. Потом выбрался в футбол. Об этом пути он сам рассказывал так:
«Мама ругалась, что я ушел из гандбола. Тренеры говорили: я талантлив, я смогу выйти на профессиональный уровень. Но мне не нравился гандбол так, как футбол. Папа выступал за «Мюллюпуро», и я всегда хотел играть за этот клуб».
В какой-то момент футбол тоже потерял смысл: Иванов все так же тренировался, но больше увлекался друзьями и тусовками. Все изменилось, когда он вдруг попал в молодежную команду того самого «Мюллюпуро». Тогда он переключил сознание и посмотрел на спорткарьеру ответственно. В 2013-м тренером «Мюллюпуро» был российский тренер Равиль Сабитов. Иванов рассказывал: «Он первый сказал мне, что я могу стать настоящим футболистом. С тех пор я относился к делу очень серьезно».
Самый тяжелый период жизни: когда Иванов начал в большом футболе, у него умерли дедушка и папа
Когда Роберт Иванов был в седьмом классе, родители развелись. Он говорил: «Мне всегда казалось, что я был ребенком из той семьи, в которой родители не разводятся. Я был очень зол на маму. Думаю, по большей части в этом виновата она».
В конце средней школы он переехал с другом на съемную квартиру в Хельсинки. Спустя два года, в 2014-м, дебютировал за «Мюллюпуро». А потом его настигли несколько печальных событий:
«Я прожил 18 лет, и никто из моих близких не умирал в этот период. В феврале-2014 умер дедушка – я впервые увидел, как плачет папа. В июне умер папа. Через пару лет умер еще один дедушка – со стороны мамы. А в 2020-м умер один из лучших друзей».
Дедушку Роберта Иванова звали Львом. В честь него Иванов набил тату с рисунком льва. Хотел показать отцу, но не успел – он умер через два дня после этого. У него были серьезные проблемы с алкоголем – Иванов помогал отцу, но проблемы со здоровьем оказались слишком серьезными.
«Татуировки на братьях и сестрах не нравились маме. Она плакала, когда увидела мою».
Что еще говорит Иванов: о семье, службе в армии, карьере в Польше
💬 «Как мне жилось как ребенку родителей из разных культур? Легко. Я надеюсь, что мои будущие дети буду жить в таких же условиях. Классно, когда разные взгляды на мир переплетаются в одном месте».
💬 «Моя футбольная карьера – большой сюрприз. Но у меня есть четкая цель: играть как можно больше. Я просто люблю футбол и наслаждаюсь им. Для меня не будет большим разочарованием, если я не пробьюсь на действительно большой уровень».
💬 «Наша семья достигла больших высот. Мой брат выступает на студенческом чемпионате США по баскетболу. Другие братья и сестры успешны в учебе. Я играю в футбол. Мы – весьма упорная семья».
💬 «Польская лига пользуется спросом в Финляндии. Когда я только узнал, что «Варта» интересуется мной, я внимательно изучил состав, последние результаты, съездил с сестрой в Познань – чтобы узнать местный народ и менталитет. Да, мне нравится этот клуб с богатой историей».
💬 «Смерть отца случилась за месяц до моего ухода в армию. Я преодолел это, болтая сам с собой и глядя в небо. Я не тренировался в армии – это меня разрушало сильнее. Но я все время договаривался с офицерами, чтобы нам разрешили побольше поиграть в футбол».