От Финляндии в список Евро попал русский с фамилией Иванов. Он тяжело перенес смерть отца, служил в армии и набил льва в память о дедушке

Кто это такой?

Роберт Иванов родился в Финляндии в 1994 году. Мама – финка по национальности, но играла за сборную Эстонии по гандболу (эстонские корни). Отец играл в футбол в России и Финляндии, но на большой уровень не вышел. Сестры и братья Иванова – тоже гандболисты, некоторые даже играли за профессиональные финские клубы.

В детстве Роберт Иванов тоже пробовал гандбол, но посчитал его скучным – и ушел в баскетбол. Потом выбрался в футбол. Об этом пути он сам рассказывал так:

«Мама ругалась, что я ушел из гандбола. Тренеры говорили: я талантлив, я смогу выйти на профессиональный уровень. Но мне не нравился гандбол так, как футбол. Папа выступал за «Мюллюпуро», и я всегда хотел играть за этот клуб».

В какой-то момент футбол тоже потерял смысл: Иванов все так же тренировался, но больше увлекался друзьями и тусовками. Все изменилось, когда он вдруг попал в молодежную команду того самого «Мюллюпуро». Тогда он переключил сознание и посмотрел на спорткарьеру ответственно. В 2013-м тренером «Мюллюпуро» был российский тренер Равиль Сабитов. Иванов рассказывал: «Он первый сказал мне, что я могу стать настоящим футболистом. С тех пор я относился к делу очень серьезно».