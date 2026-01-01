Ондржей Кудела

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Футбол
УЕФА сохранила дисквалификацию Куделы за расизм. Чехия оставила для него место в заявке, но он пропустит Евро-2020
#Ондржей Кудела
Футбол
Игрок «Славии» получил бан на 10 матчей под эгидой УЕФА за расизм
#Ондржей Кудела
Футбол
УЕФА отстранил игрока «Славии» от матча с «Арсеналом» после дела о расизме. Но он и так не сыграл бы из-за болезни
#Славия Прага
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