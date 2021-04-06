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#Славия Прага #Футбол #Лига Европы #Арсенал #Ондржей Кудела

УЕФА отстранил игрока «Славии» от матча с «Арсеналом» после дела о расизме. Но он и так не сыграл бы из-за болезни

06 апреля, 18:41

«Арсенал» примет «Славию» в матче 1/4 финала Лиги Европы 8 апреля. За два дня до игры УЕФА отстранил игрока «Славии» Ондржея Куделу из-за дисциплинарного дела против него.

  • В предыдущем раунде ЛЕ «Славия» играла с «Рейнджерс». После ответного матча «Рейнджерс» обвинил Куделу в расизме. Он якобы оскорбил полузащитника Глена Камара.
  • «Славия» отвергла обвинения и написала, что Камара напал на Куделу в подтрибунном помещении.
  • УЕФА еще не вынес решения по этим эпизодам и продолжает разбирательство.

Остранение Куделы УЕФА произошло в тот же день, когда «Славия» рассказала о его болезни. Из-за нее игрок не полетел на матч в Лондон и пропустил бы игру даже без отстранения.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт УЕФА
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