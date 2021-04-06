УЕФА отстранил игрока «Славии» от матча с «Арсеналом» после дела о расизме. Но он и так не сыграл бы из-за болезни

«Арсенал» примет «Славию» в матче 1/4 финала Лиги Европы 8 апреля. За два дня до игры УЕФА отстранил игрока «Славии» Ондржея Куделу из-за дисциплинарного дела против него.

В предыдущем раунде ЛЕ «Славия» играла с «Рейнджерс». После ответного матча «Рейнджерс» обвинил Куделу в расизме. Он якобы оскорбил полузащитника Глена Камара.

«Славия» отвергла обвинения и написала, что Камара напал на Куделу в подтрибунном помещении.

УЕФА еще не вынес решения по этим эпизодам и продолжает разбирательство.

Остранение Куделы УЕФА произошло в тот же день, когда «Славия» рассказала о его болезни. Из-за нее игрок не полетел на матч в Лондон и пропустил бы игру даже без отстранения.