От такого видео станет больно: игрок «Рейнджерс» в прыжке ударил вратаря ногой в лицо

«Рейнджерс» принимал «Славию» в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч в Чехии закончился вничью 1:1, в ответной игре «Славия» быстро повела в счете.

«Рейнджерс» такой счет не устраивал, и Стивен Джеррард на 55-й минуте выпустил на поле форварда Кемара Руфа. Вы наверняка помните его по первому туру Лиги Европы – Руф забил «Стандарду» со своей половины поля.

Ярчайший гол октября – дальний удар «Рейнджерс» со своей половины. Его забил кузен Джорджи Смит

Тогда был героем, сейчас – все испортил. Через семь минут после выхода на поле Руф бросился за мячом и впечатал ногой в лицо вратарю «Славии» Ондржею Коларжу.