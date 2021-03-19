Кемар Руф
Лига Европы
Ондржей Коларж
Славия Прага
Глазго Рейнджерс
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#Кемар Руф #Лига Европы #Глазго Рейнджерс #Ондржей Коларж #Славия Прага

От такого видео станет больно: игрок «Рейнджерс» в прыжке ударил вратаря ногой в лицо

3 часа назад

Скриншот с видео «Матч Премьер»

«Рейнджерс» принимал «Славию» в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч в Чехии закончился вничью 1:1, в ответной игре «Славия» быстро повела в счете.

«Рейнджерс» такой счет не устраивал, и Стивен Джеррард на 55-й минуте выпустил на поле форварда Кемара Руфа. Вы наверняка помните его по первому туру Лиги Европы – Руф забил «Стандарду» со своей половины поля.

Ярчайший гол октября – дальний удар «Рейнджерс» со своей половины. Его забил кузен Джорджи Смит

Тогда был героем, сейчас – все испортил. Через семь минут после выхода на поле Руф бросился за мячом и впечатал ногой в лицо вратарю «Славии» Ондржею Коларжу.

Медики долго оказывали помощь Коларжу, но в игре его не оставили. Игроки «Славии» жестами показывали: нужна замена. Трансфер Коларжа был самым дорогим в чешской лиге среди голкиперов (всего один миллион евро), это основной игрок «Славии».

Коларжа заменил Матиаш Вагнер, которому месяц назад исполнилось 18 лет. А сам Коларж вернулся на скамейку и досматривал матч:

«Рейнджерс» совсем расклеился – через 11 минут вслед за Руфом отправился и Балогун, а «Славия» тут же наказала со штрафного. Два удаления в одном матче еврокубка – такое с «Рейнджерс» произошло впервые

А в четвертьфинал ЛЕ отправилась «Славия».

Матч завершен
Рейнджерс
Глазго
0:2
Матч завершен
Славия
Прага
Олаинка 14
Станчу 74
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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Dmitrij Antropov
час назад

Как впервые? У Уфа 2008?

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