От такого видео станет больно: игрок «Рейнджерс» в прыжке ударил вратаря ногой в лицо
«Рейнджерс» принимал «Славию» в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч в Чехии закончился вничью 1:1, в ответной игре «Славия» быстро повела в счете.
«Рейнджерс» такой счет не устраивал, и Стивен Джеррард на 55-й минуте выпустил на поле форварда Кемара Руфа. Вы наверняка помните его по первому туру Лиги Европы – Руф забил «Стандарду» со своей половины поля.
Ярчайший гол октября – дальний удар «Рейнджерс» со своей половины. Его забил кузен Джорджи Смит
Тогда был героем, сейчас – все испортил. Через семь минут после выхода на поле Руф бросился за мячом и впечатал ногой в лицо вратарю «Славии» Ондржею Коларжу.
Медики долго оказывали помощь Коларжу, но в игре его не оставили. Игроки «Славии» жестами показывали: нужна замена. Трансфер Коларжа был самым дорогим в чешской лиге среди голкиперов (всего один миллион евро), это основной игрок «Славии».
Коларжа заменил Матиаш Вагнер, которому месяц назад исполнилось 18 лет. А сам Коларж вернулся на скамейку и досматривал матч:
«Рейнджерс» совсем расклеился – через 11 минут вслед за Руфом отправился и Балогун, а «Славия» тут же наказала со штрафного. Два удаления в одном матче еврокубка – такое с «Рейнджерс» произошло впервые.
А в четвертьфинал ЛЕ отправилась «Славия».
Как впервые? У Уфа 2008?