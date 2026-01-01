Кемар Руф

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От такого видео станет больно: игрок «Рейнджерс» в прыжке ударил вратаря ногой в лицо
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#Кемар Руф
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Ярчайший гол октября – дальний удар «Рейнджерс» со своей половины. Его забил кузен Джорджи Смит
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#Глазго Рейнджерс
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