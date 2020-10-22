Глазго Рейнджерс
Лига Европы
Стандард
Кемар Руф
#Глазго Рейнджерс #Лига Европы #Стандард #Кемар Руф
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Ярчайший гол октября – дальний удар «Рейнджерс» со своей половины. Его забил кузен Джорджи Смит

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Твиттер «Рейнджерс»

«Рейнджерс» стартовал с победы в Лиге Европы – 2:0 на выезде над «Стандардом».

Он долго вел в счете, забив пенальти в первом тайме, а в добавленное ко второму время супергол сотворил форвард Кемар Руф.

Просто пальнул со своей половины и попал:

«Рейнджерс» пишет, что это самый дальний гол в истории Лиги Европы.

  • Руф – 27-летний англичанин с ямайскими корнями.
  • Он долгое время принадлежал «Вест Бромвичу», откуда пять раз уезжал в аренду, даже в чемпионат Исландии.
  • Три сезона провел в «Лидсе», забив в Чемпионшипе за это время 29 голов.
  • Последний сезон проводил в «Андерлехте». «Рейнджерс» приобрел его за пять миллионов евро.

А еще Руф – двоюродный брат британской певицы Джорджи Смит, которая в 2019-м была номинирована на «Грэмми» как лучший новый исполнитель. Премию тогда выиграла Дуа Липа.

Все фото: ImagePressAgency/face to face / Global Look Press
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Комментарии (1)
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Djivan
23 октября 2020, 09:19

наконец-то нормально объясняете, а то эти футболистов хрен разберешь. Теперь понятно, что в ЛЕ играет кузен Джорджи

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#Глазго Рейнджерс
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#Стандард
#Кемар Руф