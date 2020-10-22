Ярчайший гол октября – дальний удар «Рейнджерс» со своей половины. Его забил кузен Джорджи Смит

«Рейнджерс» стартовал с победы в Лиге Европы – 2:0 на выезде над «Стандардом».

Он долго вел в счете, забив пенальти в первом тайме, а в добавленное ко второму время супергол сотворил форвард Кемар Руф.

Просто пальнул со своей половины и попал: