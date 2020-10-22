Глазго Рейнджерс
Лига Европы
Стандард
Кемар Руф
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Ярчайший гол октября – дальний удар «Рейнджерс» со своей половины. Его забил кузен Джорджи Смит
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«Рейнджерс» стартовал с победы в Лиге Европы – 2:0 на выезде над «Стандардом».
Он долго вел в счете, забив пенальти в первом тайме, а в добавленное ко второму время супергол сотворил форвард Кемар Руф.
Просто пальнул со своей половины и попал:
«Рейнджерс» пишет, что это самый дальний гол в истории Лиги Европы.
- Руф – 27-летний англичанин с ямайскими корнями.
- Он долгое время принадлежал «Вест Бромвичу», откуда пять раз уезжал в аренду, даже в чемпионат Исландии.
- Три сезона провел в «Лидсе», забив в Чемпионшипе за это время 29 голов.
- Последний сезон проводил в «Андерлехте». «Рейнджерс» приобрел его за пять миллионов евро.
А еще Руф – двоюродный брат британской певицы Джорджи Смит, которая в 2019-м была номинирована на «Грэмми» как лучший новый исполнитель. Премию тогда выиграла Дуа Липа.
Комментарии (1)
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23 октября 2020, 09:19
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наконец-то нормально объясняете, а то эти футболистов хрен разберешь. Теперь понятно, что в ЛЕ играет кузен Джорджи
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