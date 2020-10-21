Скотт Мактоминей
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#Скотт Мактоминей #Лига чемпионов #ПСЖ #Манчестер Юнайтед

Мактоминей из «МЮ» целый тайм играл без линзы в глазу. Все норм: обыграл «ПСЖ»

21 октября, 13:48

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «ПСЖ» 2:1 в первом туре Лиги чемпионов.

Событий и героев хватало, но главная цитата – от Уле-Гуннара Сульшера, который похвалил Скотта Мактоминея:

«Скотти играл весь первый тайм с одним глазом – потерял контактную линзу. Это было впечатляюще». Впечатлило, видимо, и Томаса Тухеля, который в перерыве убрал с поля своего центрального полузащитника Идриссу Гуйе.

Насколько вредно и насколько тяжело быть без одной линзы?

  • Носить только одно оптическое изделие рекомендуется не более двух дней.
  • Мозг в этом случае (один глаз с линзой, другой – без) получает разные картинки – размытую и четкую.
  • Глаз без линзы сильно перенапрягается, появляется усталость глазных мышц.
  • Возможные симптомы – боль в глазах и голове, слезотечение.

У Де Хеа вечные проблемы со зрением (возможно, дальнозоркость). Он носит линзы и пока отказывается от операции

Прозвище «Мактерминатор» закрепилось уже давно, теперь оно особенно в тему.

«Хорошо, что был с линзой, когда Рэшфорд забил», – написал Мактоминей у себя в инстаграме и опубликовал фото, где Неймар касается его глаз.

Мактоминею 23 года, он проводит в «МЮ» пятый сезон. С ним любил работать Жозе Моуринью, и сам Мактоминей отзывается о нем с благодарностью: «Для него всегда будет особое место в моем сердце, потому что именно он привел меня в главную команду, он был тем, кто верил в меня».

Для Сульшера он слишком важен – так, что тренер не всегда его бережет после травмы. Так было в прошлом году: «Его практически невозможно убрать из состава в данный момент. Я впервые торопился с игроком, у которого недостаточно тренировочной базы».

У победы «МЮ» сразу несколько интересных тем:

  • Рэшфорд забил поздний решающий гол в Париже, когда «МЮ» сенсационно выбил «ПСЖ» в плей-офф ЛЧ. Сейчас – та же история.
  • Фернандеш опять не забил пенальти, но Навас помог себе, далеко выйдя из ворот. Так что судья разрешил Фернандешу перебить, и тот был точен.
  • Туанзебе не играл с прошлого декабря. И отлично сыграл в защите против «ПСЖ».
  • Ван-Бисакка сделал несколько важных отборов, справился с Мбаппе, еще и вперед ходил успешно.
  • Марсьяль заработал пенальти и забил в свои ворота. Своеобразное достижение.

Но все-таки главный герой – Мактоминей, хотя без цитаты Сульшера мы могли про это не узнать.

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