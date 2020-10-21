Мактоминей из «МЮ» целый тайм играл без линзы в глазу. Все норм: обыграл «ПСЖ»

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «ПСЖ» 2:1 в первом туре Лиги чемпионов.

Событий и героев хватало, но главная цитата – от Уле-Гуннара Сульшера, который похвалил Скотта Мактоминея:

«Скотти играл весь первый тайм с одним глазом – потерял контактную линзу. Это было впечатляюще». Впечатлило, видимо, и Томаса Тухеля, который в перерыве убрал с поля своего центрального полузащитника Идриссу Гуйе.

Насколько вредно и насколько тяжело быть без одной линзы?

Носить только одно оптическое изделие рекомендуется не более двух дней.

Мозг в этом случае (один глаз с линзой, другой – без) получает разные картинки – размытую и четкую.

Глаз без линзы сильно перенапрягается, появляется усталость глазных мышц.

Возможные симптомы – боль в глазах и голове, слезотечение.

У Де Хеа вечные проблемы со зрением (возможно, дальнозоркость). Он носит линзы и пока отказывается от операции

Прозвище «Мактерминатор» закрепилось уже давно, теперь оно особенно в тему.