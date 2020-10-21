Мактоминей из «МЮ» целый тайм играл без линзы в глазу. Все норм: обыграл «ПСЖ»
«Манчестер Юнайтед» выиграл у «ПСЖ» 2:1 в первом туре Лиги чемпионов.
Событий и героев хватало, но главная цитата – от Уле-Гуннара Сульшера, который похвалил Скотта Мактоминея:
«Скотти играл весь первый тайм с одним глазом – потерял контактную линзу. Это было впечатляюще». Впечатлило, видимо, и Томаса Тухеля, который в перерыве убрал с поля своего центрального полузащитника Идриссу Гуйе.
Насколько вредно и насколько тяжело быть без одной линзы?
- Носить только одно оптическое изделие рекомендуется не более двух дней.
- Мозг в этом случае (один глаз с линзой, другой – без) получает разные картинки – размытую и четкую.
- Глаз без линзы сильно перенапрягается, появляется усталость глазных мышц.
- Возможные симптомы – боль в глазах и голове, слезотечение.
У Де Хеа вечные проблемы со зрением (возможно, дальнозоркость). Он носит линзы и пока отказывается от операции
Прозвище «Мактерминатор» закрепилось уже давно, теперь оно особенно в тему.
«Хорошо, что был с линзой, когда Рэшфорд забил», – написал Мактоминей у себя в инстаграме и опубликовал фото, где Неймар касается его глаз.
Мактоминею 23 года, он проводит в «МЮ» пятый сезон. С ним любил работать Жозе Моуринью, и сам Мактоминей отзывается о нем с благодарностью: «Для него всегда будет особое место в моем сердце, потому что именно он привел меня в главную команду, он был тем, кто верил в меня».
Для Сульшера он слишком важен – так, что тренер не всегда его бережет после травмы. Так было в прошлом году: «Его практически невозможно убрать из состава в данный момент. Я впервые торопился с игроком, у которого недостаточно тренировочной базы».
У победы «МЮ» сразу несколько интересных тем:
- Рэшфорд забил поздний решающий гол в Париже, когда «МЮ» сенсационно выбил «ПСЖ» в плей-офф ЛЧ. Сейчас – та же история.
- Фернандеш опять не забил пенальти, но Навас помог себе, далеко выйдя из ворот. Так что судья разрешил Фернандешу перебить, и тот был точен.
- Туанзебе не играл с прошлого декабря. И отлично сыграл в защите против «ПСЖ».
- Ван-Бисакка сделал несколько важных отборов, справился с Мбаппе, еще и вперед ходил успешно.
- Марсьяль заработал пенальти и забил в свои ворота. Своеобразное достижение.
Но все-таки главный герой – Мактоминей, хотя без цитаты Сульшера мы могли про это не узнать.