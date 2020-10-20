Матч с «Зенитом» затащил вратарь «Брюгге». Это запасной с серией из четырех игр ЛЧ без поражений
«Зенит» проиграл «Брюгге» со счетом 1:2. Один из голов у «Брюгге» забил Эммануэль Деннис (обычно это гарантия хотя бы ничьей). «Зенит» отыгрался с помощью автогола вратаря Итана Хорвата. В этом моменте Ловрен пробил издалека, мяч попал в штангу и отскочил в спину Хорвату. Это был первый акцентированный удар игроков «Зенита» по его воротам.
«Зенит» наиграл и на победу, но дальше Итан Хорват исправился. Сначала вытащил удар Дзюбы прямо из вратарской, а в конце матча отбил еще и дальний удар Венделла. «Брюгге» забил в добавленное время и взял три очка в первом матче Лиги чемпионов. Напоминаем: другие команды из этой группы – дортмундская «Боруссия» и «Зенит».
Итан Хорват никогда не сыграл бы в этом матче при нормальных условиях. Перед игрой мы рассказывали о коронавирусе в «Брюгге». Из-за него команда лишилась главного форварда, центрального защитника и первого вратаря. Потеря Симона Миньоле особенно серьезна – Итан Хорват в этом сезоне не играл вообще.
Хорват пришел в «Брюгге» еще в сезоне-2016/17. Тогда клуб забрал его за миллион евро из «Мольде». Сначала Хорват выходил в основе и считался большим талантом – даже попал в сборную. Потом в его жизни была только удивительная серия в Лиге чемпионов. На групповом этапе ЛЧ в сезоне-2018/19 он вышел в основе в трех играх второго круга. Не пропустил ни разу.
Матч с «Зенитом» был первым в Лиге чемпионов для Хорвата с того времени. Получается такая серия:
Хорват стал известным еще в 2015-м, когда выступал с «Мольде» в Лиге Европы. Тогда его похвалил Эдвин ван дер Сар. Хорват ответил, что учился на его играх и пересматривал их вместе с тренером вратарей: «Он был моим вратарским кумиром. Я видел его матчи, а потом решил, что хочу быть таким же голкипером. Это мой вдохновитель».
Сейчас Хорват не впервые сидит на скамейке и ждет шанса. В прошлый раз он был запасным как раз перед той серией матчей в Лиге чемпионов. Называл то время самым длинным в карьере, но отвечал так: «Вы просто должны принять это. Мне вообще ничего не нужно объяснять – я просто не мог изменить ситуацию».
Перед игрой «Брюгге» и «Зенита» тренер Филипп Клеман рассказывал, что Итан Хорват прибавил при новом тренере вратарей и сохраняет хорошую физическую форму. Если Хорват в запасе, он не жалуется и не портит атмосферу. Во время сборов в Катаре перед прошлым сезоном вообще катался на верблюде и снимался для клубного телевидения.