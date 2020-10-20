Матч с «Зенитом» затащил вратарь «Брюгге». Это запасной с серией из четырех игр ЛЧ без поражений

Итан Хорват никогда не сыграл бы в этом матче при нормальных условиях. Перед игрой мы рассказывали о коронавирусе в «Брюгге». Из-за него команда лишилась главного форварда, центрального защитника и первого вратаря. Потеря Симона Миньоле особенно серьезна – Итан Хорват в этом сезоне не играл вообще.

Хорват пришел в «Брюгге» еще в сезоне-2016/17. Тогда клуб забрал его за миллион евро из «Мольде». Сначала Хорват выходил в основе и считался большим талантом – даже попал в сборную. Потом в его жизни была только удивительная серия в Лиге чемпионов. На групповом этапе ЛЧ в сезоне-2018/19 он вышел в основе в трех играх второго круга. Не пропустил ни разу.

Матч с «Зенитом» был первым в Лиге чемпионов для Хорвата с того времени. Получается такая серия: