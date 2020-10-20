В «Брюгге» – коронавирус. Почему так много заболевших? Они не заразят «Зенит»? Играть можно?

Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбруке назвал близкой к цунами обстановку с коронавирусом в стране. Теперь закрыты бары и рестораны, с полуночи до 5:00 действует комендантский час. «Зениту» и «Брюгге» еще играть там ответный матч. Его проведение планируется в Бельгии 2 декабря.

Минус три игрока из-за коронавируса. Теперь «Брюгге» слабый?

Симон Миньоле. Основной вратарь, который играет в «Брюгге» уже второй сезон. В этом провел девять матчей в чемпионате, где пропустил всего шесть голов. В матче против «Стандарда» еще и взял пенальти, но со второго пропустил в добавленное время. Сразу после жеребьевки Миньоле рассказывал о страшных холодах в России.

Одилон Коссуну. Ему всего 19, но уже сейчас Коссуну постоянно мелькает в ротации «Брюгге». Начинал сезон в запасе, а потом стал основным сразу на четыре матча. Коссуну ездил и в сборную Кот-д`Ивуара на матчи с Бельгией и Японией. Transfermarkt оценивает его в 6 миллионов евро. «Брюгге» купил в 2019-м у «Хаммарбю» за 3,8.

Михаэль Крменчик. До перерыва на матчи сборных Крменчик был в идеальной форме. Он забил три гола и отдал ассист всего за три матча подряд. Игру против «Стандарда» Крменчик провел уже не так ярко – сыграл без результативных действий 65 минут. Теперь на его месте может выйти 18-летний Баджи, но Крменчик все равно опаснее.