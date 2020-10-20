В «Брюгге» – коронавирус. Почему так много заболевших? Они не заразят «Зенит»? Играть можно?
«Брюгге» – соперник «Зенита» по группе Лиги чемпионов. Их матч состоится в назначенное время уже в первом туре, хотя в «Брюгге» выявлено три случая заражения коронавируса. Регламент Лиги чемпионов позволяет играть, хотя команда не сдавала новые тесты. «Брюгге» просто выйдет на матч номинально здоровой основой.
Почему в Лиге чемпионов так можно?
Перенос или отмена матча Лиги чемпионов возможны в трех случаях:
- Не набирается состав. Для матча нужны хотя бы 13 человек и вратарь.
- Власти запрещают выезд команды (как у «Наполи» в Серии А).
- Власти запрещают мероприятия на территории, где планируется игра.
«Зенит» проводил матч РПЛ в субботу. «Брюгге» тогда же играл со «Стандардом» (1:1). В день игры футболисты «Брюгге» сдавали тесты на коронавирус. Перед вылетом в Санкт-Петербург команда узнала результаты – болеют трое. Симон Миньоле, Одилон Коссуну и Михаэль Крменчик не полетели на игру ЛЧ. Еще заболел гендиректор Винсент Маннарт.
Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман рассказал детали. Цитата по Sport24: «В четверг у всех были негативные тесты. В субботу были тесты УЕФА, которые выявили три положительных случая. Но у них нет симптомов. Времени для повторного тестирования у нас просто не было, потому что нам нужно было улетать в Петербург».
Клеман сказал, что прилетевшие игроки тоже чувствуют себя нормально. По регламенту от УЕФА этого достаточно, чтобы не снимать команду с матча. «Брюгге» уложился в срок сдачи предматчевых тестов, а повторное тестирование команде никто не назначил. При этом Миньоле, Коссуну и Крменчик еще и были на поле в субботней игре.
Главный тренер «Брюгге» надеется, что больше никто не заразится. Внешние факторы этому не способствуют: в Бельгии в октябре начался резкий рост заболеваемости коронавирусом. Еще 7 октября в стране выявлялось около двух тысяч зараженных в сутки. 18 октября этот показатель достиг 10964 случаев.
Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбруке назвал близкой к цунами обстановку с коронавирусом в стране. Теперь закрыты бары и рестораны, с полуночи до 5:00 действует комендантский час. «Зениту» и «Брюгге» еще играть там ответный матч. Его проведение планируется в Бельгии 2 декабря.
Минус три игрока из-за коронавируса. Теперь «Брюгге» слабый?
Симон Миньоле. Основной вратарь, который играет в «Брюгге» уже второй сезон. В этом провел девять матчей в чемпионате, где пропустил всего шесть голов. В матче против «Стандарда» еще и взял пенальти, но со второго пропустил в добавленное время. Сразу после жеребьевки Миньоле рассказывал о страшных холодах в России.
Одилон Коссуну. Ему всего 19, но уже сейчас Коссуну постоянно мелькает в ротации «Брюгге». Начинал сезон в запасе, а потом стал основным сразу на четыре матча. Коссуну ездил и в сборную Кот-д`Ивуара на матчи с Бельгией и Японией. Transfermarkt оценивает его в 6 миллионов евро. «Брюгге» купил в 2019-м у «Хаммарбю» за 3,8.
Михаэль Крменчик. До перерыва на матчи сборных Крменчик был в идеальной форме. Он забил три гола и отдал ассист всего за три матча подряд. Игру против «Стандарда» Крменчик провел уже не так ярко – сыграл без результативных действий 65 минут. Теперь на его месте может выйти 18-летний Баджи, но Крменчик все равно опаснее.
Когда Филипп Клеман вспоминал о потерях, то больше говорил именно о защите. По разным причинам у «Брюгге» не сыграют сразу три центральных защитника: Одилон Коссуну, Симон Дели и Матей Митрович. Дели пропустит игру из-за дисквалификации, а Митрович все еще залечивает травму.
В воротах у «Брюгге» выйдет второй вратарь Итан Хорват. В сезоне-2019/20 он провел в чемпионате Бельгии всего два матча, в этом пока не играл вообще. Хорвату 25 лет, Клеман хвалит его за хорошую форму на тренировках. По остальным позициям тренеру придется миксовать игроков и искать новые варианты.