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Сайт
clubbrugge.be
Страна
Бельгия
Стадион
Ян Брейдель
Тренер
Филипп Клеман
Ф. Клеман
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Два смешных мяча «Реалу» забил бывший игрок «Зари». Оступился – гол, споткнулся – дубль
#Лига чемпионов
01 октября 2019, 21:43
Квалификация ЛЧ – праздник. 22 пенальти в Дании, четыре гола «Селтику», 3:3 в Киеве
#Лига чемпионов
14 августа 2019, 12:35
Вы смотрели игру «Краснодара», но в Лиге чемпионов были и другие важные матчи
#Лига чемпионов
08 августа 2019, 01:50