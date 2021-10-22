Фанаты «Брюгге» избили 63-летнего болельщика «Ман Сити». Он в коме

«Манчестер Сити» разбил «Брюгге» со счетом 5:1 в третьем туре Лиги чемпионов. Матч проходил в Бельгии.

После игры произошел инцидент, на который даже отреагировали клубы.

Местные фанаты «Сити» попали на матч и болели за свой клуб против «Брюгге». Они представляли сообщество Blue Moon Belgium – фанклуб «Сити». Среди них был фанат Юрген и его 63-летний отец.

• Несколько человек напали на 63-летнего болельщика на станции техобслуживания в Дронгене.

• Он остановил машину и пошел в магазин. Его сын написал, что причиной стал шарф «Сити». Один из находившихся там людей был фанатом «Брюгге» – он забрал шарф и вышел с ним на улицу.

• На просьбу вернуть шарф последовал удар по голове. Затем люди жестоко избили фаната «Сити».

• Сын также добавил, что ничего подобного не случалось с ними раньше – ездили по Англии, по Бельгии, по Европе – никто так не реагировал.

• 63-летний фанат в коме. Он был отправлен в больницу в Генте.

• Полиция арестовала пятерых подозреваемых. Четверым 20 лет, еще одному – 40.

«Брюгге» – в ужасе от произошедшего, такими словами клуб и отреагировал в своем заявлении.