Защитник «Аталанты» отбил мяч головой после штрафного от Роналду. Пришел в себя, но почти сразу позволил ему забить

Мы не можем показать момент, когда Паломино отбил удар Роналду. Потому что его нет в официальном обзоре матча от «Матч ТВ». Зато сохранились комментарии фанатов в твиттере – они сочувствовали Паломино после момента с попаданием мяча. Один болельщик писал: «Сейчас Паломино чувствует боль. Я просто знаю это». Другой назвал его храбрым парнем.

Паломино – защитник из Аргентины. Этот 31-летний футболист играет в «Аталанте» уже пятый сезон. В сезоне-2021/22 Паломино провел семь матчей в Серии А. В Лиге чемпионов он играл против «Вильярреала» (2:2) и «МЮ» (2:3). В играх с участием Паломино «Аталанта» пропустила 14 голов, если суммировать матчи всех турниров этого сезона.

Матч против «МЮ» команда завершала с ослабленной линией обороны. Из всех центральных защитников только Паломино и считается основным. Де Рон переведен в защиту из центральной линии, Ловато проводил за «Аталанту» только третий матч во всех турнирах. Вопросы по составу признал тренер Гасперини: «Проблема в том, что у нас нет времени, чтобы кого-то вылечить».