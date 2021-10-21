Хосе Луис Паломино
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед
Аталанта
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#Хосе Луис Паломино #Лига чемпионов #Манчестер Юнайтед #Аталанта

Защитник «Аталанты» отбил мяч головой после штрафного от Роналду. Пришел в себя, но почти сразу позволил ему забить

час назад
Александр Плеханов

Паломино сделал три отбора, показал 82% точности передач и даже один раз пробил по воротам. Но Роналду его переиграл.

www.imago-images.de/Global Look Press

«МЮ» выиграл у «Аталанты» со счетом 3:2. Криштиану Роналду – автор победного гола. «Аталанта» стала рекордной 38-й командой из Лиги чемпионов, которая пропустила от Роналду. Сам гол внешне выглядит обычно – подача в штрафную и завершение от Роналду ударом головой. Но перед этим были события, которые точно повлияли на исход эпизода.

Как все развивалось:

  • На 80-й минуте Паломино фолит. За этот фол он получает желтую карточку. Штрафной удар идет исполнять Криштиану Роналду.
  • В этот момент «Аталанта» проводит замену – выходит защитник Песселья. Пауза затягивается.
  • Роналду бьет со штрафного – мяч принимает на себя тот же Паломино. Отбивает его головой и падает на газон.
  • Паломино несколько секунд приходил в себя, но к врачам не обращался. «МЮ» разыграл угловой удар, Шоу сделал навес, а дальше Паломино проиграл борьбу Роналду.

Так это выглядело:

Главные кадры:

Скриншот из официального обзора матча на ютуб-канале «Матч ТВ»

Скриншот из официального обзора матча на ютуб-канале «Матч ТВ»

Мы не можем показать момент, когда Паломино отбил удар Роналду. Потому что его нет в официальном обзоре матча от «Матч ТВ». Зато сохранились комментарии фанатов в твиттере – они сочувствовали Паломино после момента с попаданием мяча. Один болельщик писал: «Сейчас Паломино чувствует боль. Я просто знаю это». Другой назвал его храбрым парнем.

Паломино – защитник из Аргентины. Этот 31-летний футболист играет в «Аталанте» уже пятый сезон. В сезоне-2021/22 Паломино провел семь матчей в Серии А. В Лиге чемпионов он играл против «Вильярреала» (2:2) и «МЮ» (2:3). В играх с участием Паломино «Аталанта» пропустила 14 голов, если суммировать матчи всех турниров этого сезона.

Матч против «МЮ» команда завершала с ослабленной линией обороны. Из всех центральных защитников только Паломино и считается основным. Де Рон переведен в защиту из центральной линии, Ловато проводил за «Аталанту» только третий матч во всех турнирах. Вопросы по составу признал тренер Гасперини: «Проблема в том, что у нас нет времени, чтобы кого-то вылечить».

Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Рэшфорд 53
Магуайр 75
Роналду 81
3:2
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Пашалич 15
Демирал 29
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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