Лига чемпионов
Антуан Гризманн
Атлетико
Ливерпуль
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#Лига чемпионов #Антуан Гризманн #Ливерпуль #Атлетико

Шоу Гризманна: забил два и удалился за удар ногой в ухо. До этого он только однажды получал красную – за оскорбление судьи

вчера, 23:55

Скриншот с трансляции «Матч ТВ»

«Атлетико» и «Ливерпуль» устроили шоу в первом тайме матча в Мадриде. «Ливерпуль» в течение пяти минут забил дважды. «Атлетико» ответил двумя мячами в течение 14-ти. Герой и антигерой матча – одно и то же лицо.

⚽️ 20-я минута. Гризманн подставил ногу под сильный удар Коке – 1:2.

⚽️ 34-я минута. Гризманн здорово продрался в штрафную после паса Феликса и красиво завершил – 2:2.

🟥 52-я минута. Гризманн влетел высоко поднятой ногой в голову Фирмино. Удаление.

Так он своим дублем вытащил «Атлетико» в игре с «Ливерпулем», но потом оставил в меньшинстве команду аж на целый тайм. И «Атлетико» проиграл, пропустив решающий гол с пенальти.

Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Гризманн 20
Гризманн 34
2:3
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 8
Кейта 13
Салах 78

Мелкий факт: Гризманн – единственный игрок в истории Лиги чемпионов, оформивший дубль перед удалением. Факт поинтереснее: Гризманн игнорирует голы в Примере, но забивает в других турнирах – за сборную и в Лиге чемпионов за клуб. Был гол «Милану», теперь дубль «Ливерпулю».

Удаляющийся Гризманн – видели ли мы такое когда-либо еще? Только один раз.

Это было в первом же туре сезона-2017/18 в Примере. И тот матч частично напоминает тот, что был с «Ливерпулем»:

  • «Атлетико» уступал 0:2 «Жироне».
  • Сыграли в итоге 2:2, но «Атлетико» забил в конце.
  • Сделал он это уже без Гризманна – тот был удален, получил две желтые карточки на 67-й минуте.

Как стало известно позже, судья Хуан Мартинес Мунуэра удалил его за оскорбление. Он показал ему желтую карточку за симуляцию и добавил красную, услышав в свой адрес: «Ты говнюк».

Мунуэра записал в рапорте, что удалил Гризманна за оскорбительную фразу и отметил, что Гризманн извинился после игры. Сообщалось, что игрок может загреметь на 12-матчевый бан, но лига дисквалифицировала его только на две игры.

Тогда он вернулся в четвертом туре и забил победный гол «Малаге». Сейчас он пропустит игру на «Энфилде», но наверняка сыграет против «Порту» и «Милана» в оставшихся двух турах.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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