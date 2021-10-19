Шоу Гризманна: забил два и удалился за удар ногой в ухо. До этого он только однажды получал красную – за оскорбление судьи

Мелкий факт: Гризманн – единственный игрок в истории Лиги чемпионов, оформивший дубль перед удалением. Факт поинтереснее: Гризманн игнорирует голы в Примере, но забивает в других турнирах – за сборную и в Лиге чемпионов за клуб. Был гол «Милану», теперь дубль «Ливерпулю».

Удаляющийся Гризманн – видели ли мы такое когда-либо еще? Только один раз.

Это было в первом же туре сезона-2017/18 в Примере. И тот матч частично напоминает тот, что был с «Ливерпулем»:

«Атлетико» уступал 0:2 «Жироне».

Сыграли в итоге 2:2, но «Атлетико» забил в конце.

Сделал он это уже без Гризманна – тот был удален, получил две желтые карточки на 67-й минуте.

Как стало известно позже, судья Хуан Мартинес Мунуэра удалил его за оскорбление. Он показал ему желтую карточку за симуляцию и добавил красную, услышав в свой адрес: «Ты говнюк».