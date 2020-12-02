Все о матче «Брюгге» – «Зенит»: где смотреть, что почитать, о чем знать

Что надо об этом знать:

• «Зениту» не помог дома гол Ловрена в первом матче – поражение от 1:2 от «Брюгге».

• «Зенит» в последних пяти матчах во всех турнирах выиграл лишь однажды. Три игры подряд он не может победить – ничьи с «Ахматом» и «Арсеналом» в РПЛ, поражение от «Лацио» в ЛЧ. В чемпионате «Зенит» делит первое место с ЦСКА и «Спартаком».

• «Брюгге» в последнем туре чемпионата Бельгии сыграл 0:0 с «Мускроном». В таблице он идет третьим, отставая на очко от лидера.