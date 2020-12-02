Все о матче «Брюгге» – «Зенит»: где смотреть, что почитать, о чем знать
«Зенит» встретится в матче пятого тура Лиги чемпионов с «Брюгге».
В группе с 9 очками лидирует «Боруссия», у «Лацио» – 8. «Брюгге» набрал 4 очка, «Зенит» – всего одно.
Если «Зенит» не выиграет у «Брюгге», то потеряет шансы даже на Лигу Европы.
Что надо об этом знать:
• «Зениту» не помог дома гол Ловрена в первом матче – поражение от 1:2 от «Брюгге».
• «Зенит» в последних пяти матчах во всех турнирах выиграл лишь однажды. Три игры подряд он не может победить – ничьи с «Ахматом» и «Арсеналом» в РПЛ, поражение от «Лацио» в ЛЧ. В чемпионате «Зенит» делит первое место с ЦСКА и «Спартаком».
• «Брюгге» в последнем туре чемпионата Бельгии сыграл 0:0 с «Мускроном». В таблице он идет третьим, отставая на очко от лидера.
«Брюгге» – фаворит матча по мнению букмекеров. Его победа котируется коэффициентом 2,2. Если победит «Зенит», то сыграет коэффициент 3,36.
Где смотреть матч «Брюгге» – «Зенит»
Прогноз на матч «Брюгге» – «Зенит»
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