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#Лига чемпионов #Футбол #Зенит #Брюгге

Все о матче «Брюгге» – «Зенит»: где смотреть, что почитать, о чем знать

02 декабря, 12:34

«Зенит» встретится в матче пятого тура Лиги чемпионов с «Брюгге».

В группе с 9 очками лидирует «Боруссия», у «Лацио» – 8. «Брюгге» набрал 4 очка, «Зенит» – всего одно.

Если «Зенит» не выиграет у «Брюгге», то потеряет шансы даже на Лигу Европы.

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов

Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Де Кетеларе 33
Ванакен 58
Ланг 73
3:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург

Что надо об этом знать:

• «Зениту» не помог дома гол Ловрена в первом матче – поражение от 1:2 от «Брюгге».

• «Зенит» в последних пяти матчах во всех турнирах выиграл лишь однажды. Три игры подряд он не может победить – ничьи с «Ахматом» и «Арсеналом» в РПЛ, поражение от «Лацио» в ЛЧ. В чемпионате «Зенит» делит первое место с ЦСКА и «Спартаком».

• «Брюгге» в последнем туре чемпионата Бельгии сыграл 0:0 с «Мускроном». В таблице он идет третьим, отставая на очко от лидера.

«Брюгге» – фаворит матча по мнению букмекеров. Его победа котируется коэффициентом 2,2. Если победит «Зенит», то сыграет коэффициент 3,36.

Где смотреть матч «Брюгге» – «Зенит»

Прогноз на матч «Брюгге» – «Зенит»

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