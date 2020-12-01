Где смотреть матч «Брюгге» – «Зенит»

«Брюгге» примет «Зенит» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 декабря, начало – в 23:00 по московскому времени.

«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию, которая начнется в 22:55. На канале «Матч Премьер» будет повтор в 03:10.