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Где смотреть матч «Брюгге» – «Зенит»
01 декабря, 19:55
«Брюгге» примет «Зенит» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 декабря, начало – в 23:00 по московскому времени.
«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию, которая начнется в 22:55. На канале «Матч Премьер» будет повтор в 03:10.
- «Зенит» проиграл «Брюгге» в первом туре дома со счетом 1:2.
- Турнирное положение: с 9 очками лидирует «Боруссия», у «Лацио» – 8. «Брюгге» набрал 4 очка, «Зенит» – всего одно.
- Теоретически еще никто не вышел из группы в плей-офф ЛЧ, но «Зенит» уже потерял шансы на него.
- «Зенит» вылетит из еврокубков, если не обыграет «Брюгге».
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