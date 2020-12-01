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#Лига чемпионов #Футбол #Зенит #Брюгге

Где смотреть матч «Брюгге» – «Зенит»

01 декабря, 19:55

«Брюгге» примет «Зенит» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 декабря, начало – в 23:00 по московскому времени.

«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию, которая начнется в 22:55. На канале «Матч Премьер» будет повтор в 03:10.

Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Де Кетеларе 33
Ванакен 58
Ланг 73
3:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
  • «Зенит» проиграл «Брюгге» в первом туре дома со счетом 1:2.
  • Турнирное положение: с 9 очками лидирует «Боруссия», у «Лацио» – 8. «Брюгге» набрал 4 очка, «Зенит» – всего одно.
  • Теоретически еще никто не вышел из группы в плей-офф ЛЧ, но «Зенит» уже потерял шансы на него.
  • «Зенит» вылетит из еврокубков, если не обыграет «Брюгге».

Прогноз на матч «Брюгге» – «Зенит»

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