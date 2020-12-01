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#Лига чемпионов #Футбол #Зенит #Брюгге

Прогноз на матч «Брюгге» – «Зенит»

01 декабря, 19:50

Матч пятого тура Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Зенитом» состоится 2 декабря. Начало – в 23:00 по Москве.

«Зенит» в случае поражения досрочно лишится шансов на еврокубковую весну.

Где смотреть матч «Брюгге» – «Зенит»

Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Де Кетеларе 33
Ванакен 58
Ланг 73
3:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург

Букмекерские котировки на игру:

  • Победа «Брюгге» оценивается коэффициентом 2,11.
  • На успех «Зенита» – 3,56.
  • Если будет ничья, то сыграет коэффициент 3,7.

Другие ставки:

  • «Зенит» не проиграет» – 1,82.
  • 1,77 – на три или больше голов в матче.
  • Если обе команды забьют, то сыграет коэффициент 1,62.
  • «Зенит» пропускает голы во всех вторых таймах этой ЛЧ. На то, что пропустит во второй половине и сейчас – коэффициент 1,6.

Сергей Семак перед игрой объяснил неудачи клуба в ЛЧ: «Нужно было летом усилить те позиции, которые мы планировали. С другой стороны, кондиции наших конкурентов были лучше, чем у нас. В этом было их преимущество».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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