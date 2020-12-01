Прогноз на матч «Брюгге» – «Зенит»

Букмекерские котировки на игру:

Победа «Брюгге» оценивается коэффициентом 2,11.

На успех «Зенита» – 3,56.

Если будет ничья, то сыграет коэффициент 3,7.

Другие ставки:

«Зенит» не проиграет» – 1,82.

1,77 – на три или больше голов в матче.

Если обе команды забьют, то сыграет коэффициент 1,62.

«Зенит» пропускает голы во всех вторых таймах этой ЛЧ. На то, что пропустит во второй половине и сейчас – коэффициент 1,6.

Сергей Семак перед игрой объяснил неудачи клуба в ЛЧ: «Нужно было летом усилить те позиции, которые мы планировали. С другой стороны, кондиции наших конкурентов были лучше, чем у нас. В этом было их преимущество».