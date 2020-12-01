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Прогноз на матч «Брюгге» – «Зенит»
01 декабря, 19:50
Матч пятого тура Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Зенитом» состоится 2 декабря. Начало – в 23:00 по Москве.
«Зенит» в случае поражения досрочно лишится шансов на еврокубковую весну.
Букмекерские котировки на игру:
- Победа «Брюгге» оценивается коэффициентом 2,11.
- На успех «Зенита» – 3,56.
- Если будет ничья, то сыграет коэффициент 3,7.
Другие ставки:
- «Зенит» не проиграет» – 1,82.
- 1,77 – на три или больше голов в матче.
- Если обе команды забьют, то сыграет коэффициент 1,62.
- «Зенит» пропускает голы во всех вторых таймах этой ЛЧ. На то, что пропустит во второй половине и сейчас – коэффициент 1,6.
Сергей Семак перед игрой объяснил неудачи клуба в ЛЧ: «Нужно было летом усилить те позиции, которые мы планировали. С другой стороны, кондиции наших конкурентов были лучше, чем у нас. В этом было их преимущество».
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