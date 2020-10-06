«Зенит» потратил на игроков из чемпионата Португалии почти 130 млн за десять лет
«Зенит» часто играет с португальскими командами в еврокубках, португальцем был один из самых ярких игроков в истории клуба.
Крупные трансферы из португальской лиги также совершаются нередко. До этого сезона «Зенит» покупал из «Порту» и «Бенфики». Дождался очереди и последний клуб из португальского топ-3 – «Спортинг»: в «Зенит» оттуда перешел Вендел.
🇵🇹➡️🇷🇺 Бруну Алвеш перешел в начале прошлого десятилетия в «Зенит» Лучано Спаллетти как топовый защитник, собравший девять трофеев в Португалии. В России дважды стал чемпионом, за это время добирался до полуфинала Евро-2012. Играл за «Зенит» три года.
🇵🇹➡️🇷🇺 Халк – один из сильнейших игроков в истории РПЛ, выиграл все три российских трофея, причастен к главному достижению «Зенита» в ЛЧ – пять побед на групповом этапе с последующим выходом в 1/8 финала. Четыре отличных сезона с 77 голами за 148 матчей.
🇵🇹➡️🇷🇺 Аксель Витсель приходил вместе с Халком, тоже стал одним из топовых полузащитников в лиге и добился тех же успехов. Покинул «Зенит» на полгода позже.
🇵🇹➡️🇷🇺 Эсекьель Гарай прибыл в «Зенит» сразу после ЧМ-2014, где дошел до финала с Аргентиной. Как раз застал тот топовый «Зенит» с Халком, Витселем и Хави Гарсией. Но задержался в России поменьше – всего на пару сезонов, после чего отбыл в Испанию по семейным обстоятельствам.
🇵🇹➡️🇷🇺 Йордан Осорио, наверное, единственный не сыгравший трансфер из Португалии в «Зенит». Осорио изначально и брался больше для ротации, но сыграл во всех матчах Лиги чемпионов, однако в РПЛ играл крайне нерегулярно. По окончании срока аренды отбыл обратно в «Порту», откуда был продан в «Парму».
🇵🇹➡️🇷🇺 За Вендела «Зенит» заплатил 20,3 млн евро «Спортингу», который покупал его в три раза дешевле пару лет назад из «Флуминенсе». В центре поля у «Зенита» теперь есть выбор с учетом Барриоса и Оздоева, а также вернувшегося Кузяева.