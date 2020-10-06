«Зенит» потратил на игроков из чемпионата Португалии почти 130 млн за десять лет

🇵🇹➡️🇷🇺 Бруну Алвеш перешел в начале прошлого десятилетия в «Зенит» Лучано Спаллетти как топовый защитник, собравший девять трофеев в Португалии. В России дважды стал чемпионом, за это время добирался до полуфинала Евро-2012. Играл за «Зенит» три года.

🇵🇹➡️🇷🇺 Халк – один из сильнейших игроков в истории РПЛ, выиграл все три российских трофея, причастен к главному достижению «Зенита» в ЛЧ – пять побед на групповом этапе с последующим выходом в 1/8 финала. Четыре отличных сезона с 77 голами за 148 матчей.

🇵🇹➡️🇷🇺 Аксель Витсель приходил вместе с Халком, тоже стал одним из топовых полузащитников в лиге и добился тех же успехов. Покинул «Зенит» на полгода позже.