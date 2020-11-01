Александр Ерохин
РПЛ
Сердар Азмун
Артем Дзюба
Зенит
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#Александр Ерохин #Артем Дзюба #РПЛ #Зенит #Сердар Азмун

Ерохин классно играет в касание. Сейчас это самый яркий игрок «Зенита»

01 ноября, 17:15

официальный сайт «Зенита»

«Зенит» прервал трехматчевую серию без побед (два поражение были в ЛЧ, одно в РПЛ) – обыграл «Химки» со счетом 2:0. Так проходил матч:

Матч завершен
Химки
Химки
0:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Мостовой 18
Ерохин 78

У «Зенита» на эту встречу вышло всего три иностранца. Не было ни Дзюбы, ни Азмуна, ни Дриусси – поэтому на фоне отсутствия всех лидеров перформанс Александра Ерохина смотрелся еще мощнее.

В середине второго тайма Ерохин подключился к атаке и одним касанием удвоил счет. Так это было:

Для Ерохина это шестой гол в этом сезоне РПЛ – по этому показателю он догнал Дзюбу и Азмуна. Ерохин забивает в четырех матчах Премьер-лиги подряд. Так выглядят все его голы:

Первый – в матче с «Тамбовом».

Ерохин откликнулся на передачу Мостового и головой переправил мяч в ворота.

В той же встрече Ерохин отдал голевую.

Второй – в матче с «Арсеналом».

Здесь тоже здорово сыграл в касание – отправил мяч в ворота после передачи Жиркова.

Третий – в матче со «Спартаком».

Тоже в касание: Ерохин реализовал момент, созданный Дзюбой.

Четвертый – в ворота «Сочи».

Еще один гол в касание.

Пятый – в игре с «Рубином».

Схема такая: пас Дугласа Сантоса-касание Ерохина-гол.

Шестой – «Химкам». Тоже в касание.

Ерохин в одном голе от своего лучшего показателя за один сезон РПЛ. В сезоне-2017/18 у него было семь мячей, сейчас шесть.

Ерохин классно играет в касание: здорово открывается и откликается на передачи партнеров. Это видно по голам в этом сезоне. Это отмечает и Сергей Семак: «Ерохин хорош в штрафной, хорошо выбирает позицию, забивает.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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