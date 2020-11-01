Ерохин классно играет в касание. Сейчас это самый яркий игрок «Зенита»

У «Зенита» на эту встречу вышло всего три иностранца. Не было ни Дзюбы, ни Азмуна, ни Дриусси – поэтому на фоне отсутствия всех лидеров перформанс Александра Ерохина смотрелся еще мощнее.

В середине второго тайма Ерохин подключился к атаке и одним касанием удвоил счет. Так это было: