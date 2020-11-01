Ерохин классно играет в касание. Сейчас это самый яркий игрок «Зенита»
У «Зенита» на эту встречу вышло всего три иностранца. Не было ни Дзюбы, ни Азмуна, ни Дриусси – поэтому на фоне отсутствия всех лидеров перформанс Александра Ерохина смотрелся еще мощнее.
В середине второго тайма Ерохин подключился к атаке и одним касанием удвоил счет. Так это было:
Для Ерохина это шестой гол в этом сезоне РПЛ – по этому показателю он догнал Дзюбу и Азмуна. Ерохин забивает в четырех матчах Премьер-лиги подряд. Так выглядят все его голы:
Первый – в матче с «Тамбовом».
Ерохин откликнулся на передачу Мостового и головой переправил мяч в ворота.
В той же встрече Ерохин отдал голевую.
Второй – в матче с «Арсеналом».
Здесь тоже здорово сыграл в касание – отправил мяч в ворота после передачи Жиркова.
Третий – в матче со «Спартаком».
Тоже в касание: Ерохин реализовал момент, созданный Дзюбой.
Четвертый – в ворота «Сочи».
Еще один гол в касание.
Пятый – в игре с «Рубином».
Схема такая: пас Дугласа Сантоса-касание Ерохина-гол.
Шестой – «Химкам». Тоже в касание.
Ерохин в одном голе от своего лучшего показателя за один сезон РПЛ. В сезоне-2017/18 у него было семь мячей, сейчас шесть.
Ерохин классно играет в касание: здорово открывается и откликается на передачи партнеров. Это видно по голам в этом сезоне. Это отмечает и Сергей Семак: «Ерохин хорош в штрафной, хорошо выбирает позицию, забивает.