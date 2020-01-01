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Владимир В. Федотов
В. Федотов
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Карьера Рами в России – в одной картинке
#Адиль Рами
28 мая, 12:30
Чем футболисты РПЛ занимаются на изоляции: бесятся с детьми, играют на пианино, косплеят спецназ и Канье Уэста
#РПЛ
13 мая, 19:39
Ого, в Сочи развивается хоккей. Клуб «Сочи» в деталях объясняет нам, как увлекать людей на южном курорте
#ХК Сочи
27 апреля, 07:24
РПЛ уже борется с коронавирусом. Болельщикам меряют температуру, а те посвящают вирусу баннеры
#РПЛ
15 марта, 20:29
Голы в матче «Сочи» – «Оренбург» странные? Давайте разберем каждый
#РПЛ
12 марта, 14:08
Заменял сам себя, превышал скорость, его отцу угрожали посредники «Интера». Истории о новичке «Сочи» – Имбула
#Жанелли Имбула
04 марта, 16:17
Как изменился мир без голов Кокорина
#Александр Кокорин
02 марта, 00:49
Первый матч Кокорина – детальный разбор
#Александр Кокорин
01 марта, 20:56
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