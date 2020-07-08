Заболотный забивает разнопланово. Каждый гол – в новом стиле
У Антона Заболотного – личный рекорд по голам в РПЛ, установил он его, забив «Зениту» в Санкт-Петербурге. Там был и предыдущий рекорд – четыре мяча за «Тосно», который проводил домашние матчи в этом же городе.
У Заболотного – пять голов. Все разнообразные, некоторые из них – очень классные.
Первый был простым – «Урал» с прострела, который еще и подкорректировал чужой защитник. Расстрелять ворота с нескольких метров – не проблема.
А в ворота «Динамо» исполнил красоту – ударом с разворота в верхний угол. Просто кайф.
Потом, правда, пришлось ждать целых девять месяцев до следующего гола, но оно того стоило – «Ростову» Заболотный забил с лета в прыжке. Сложился лучше, чем пробил, но все равно красиво:
«Ростову» Заболотный забил еще один – отобрал мяч у защитника, выскочил один на один и четко реализовал момент:
«Зениту» тоже получилось красиво. Подхватил мяч в 11 метрах от ворот и мощно вбил в верхний угол:
Пять голов и все разные:
- Замкнул прострел;
- Мощно пробил с разворота;
- Забил с лета в прыжке;
- Сам забрал мяч у защитника и забил с выхода один на один;
- Пальнул из пределов штрафной в девятку.
«В «Зените» самый неприятный удар был у Заболотного. Он как-то на сборах с щиколотки ударил по мячу. Мяч попал мне в голову, и я едва не потерял сознание», – рассказывал Михаил Кержаков. Именно Кержакову Заболотный и забил как раз очень сильным ударом.
И все эти элементы Заболотному дались проще, чем пенальти – его удар отразил вратарь «Ростова».