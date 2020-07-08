Заболотный забивает разнопланово. Каждый гол – в новом стиле

У Антона Заболотного – личный рекорд по голам в РПЛ, установил он его, забив «Зениту» в Санкт-Петербурге. Там был и предыдущий рекорд – четыре мяча за «Тосно», который проводил домашние матчи в этом же городе.

У Заболотного – пять голов. Все разнообразные, некоторые из них – очень классные.

Первый был простым – «Урал» с прострела, который еще и подкорректировал чужой защитник. Расстрелять ворота с нескольких метров – не проблема.