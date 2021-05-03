Как Спартак пролетит мимо медалей, а ЦСКА попадет в Лигу чемпионов? Все расклады РПЛ на финише
28-й тур РПЛ завершен, каждой команде осталось провести по два матча. Определены чемпион («Зенит») и первая вылетевшая команда («Тамбов»). Но интриг еще полно:
- Кто выйдет в Лигу чемпионов.
- Кто сыграет в Лиге Европы и Лиге Конференций.
- Кто попадет в стыковые матчи.
- Кто вылетит напрямую.
Что обязательно нужно знать:
- Первое место в РПЛ выводит в группу ЛЧ напрямую, второе – в квалификацию ЛЧ, третье и четвертое – в Лигу Конференций.
- При победе «Локомотива» в Кубке России и его месте в РПЛ не ниже четвертого в Лигу Конференций попадет пятая команда чемпионата.
- При равенстве очков считаются сначала личные встречи, затем количество побед, затем разница мячей.
Здесь все очень плотно, поэтому мы до последнего тура избегаем абсолютно всех раскладов и даем общие.
Кто сыграет в Лиге чемпионов? Теоретически шансы не потерял даже ЦСКА
Оставшиеся матчи претендентов:
- «Спартак»: «Химки» (д), «Ахмат» (г)
- «Локомотив»: «Динамо» (н), «Урал» (д)
- «Рубин»: «Арсенал» (г), «Ротор» (д)
- «Сочи»: «Ротор» (д), «Химки» (г)
- ЦСКА: «Краснодар» (д), «Динамо» (г)
• «Спартаку» нужно выиграть два матча, тогда он будет вторым независимо от других игр. В случае потери очков нужно за эти два тура набрать не меньше «Локомотива» (по личным встречам при равенстве очков «Локо» будет впереди). Медали «Спартаку» обеспечит одна победа.
Не попасть в медальную тройку будет сложно, но если «Спартак» потеряет очки в обоих матчах, «Локо» наберет минимум три, а «Рубин» или «Сочи» выиграют оба своих матча – тогда это станет возможным.
• «Локомотиву» за два тура надо набрать хотя бы на очко больше, чем наберет «Спартак», но оглядываться на конкурентов тоже, если будут потери очков.
• Все остальные лишатся шансов на ЛЧ официально, если «Спартак» или «Локо» выиграют хотя бы раз («Спартак» будет недосягаемым, у «Локо» при равенстве лучше личные встречи). Поэтому «Рубину» и «Сочи» надо, чтобы «Спартак» и «Локо» не победили ни разу, а самим надо выигрывать оба раза. Или победа плюс ничья, чтобы «Спартак» и «Локо» все проиграли.
• У ЦСКА остается чисто математический шанс. Вот сколько условий: две победы ЦСКА, два поражения «Спартака» и «Локомотива», не больше трех очков за два тура у «Рубина» и «Сочи». Тогда ЦСКА с 53 очками сравняется со «Спартаком» и обойдет его по личным встречам, а у остальных будет максимум по 52.
Кто сыграет в Лиге Европы? Все еще зависимость от исхода финала Кубка
Тут такой расклад:
- Если «Локомотив» побеждает в финале Кубка и в РПЛ занимает третье место и ниже – он играет в ЛЕ.
- Если «Локомотив» побеждает в финале Кубка и в РПЛ становится первым или вторым – в ЛЕ играет третья команда РПЛ.
- Если в финале Кубка побеждают «Крылья Советов» – в ЛЕ играют они.
Финал Кубка состоится 12 мая – за несколько дней до последнего тура РПЛ.
Кто сыграет в Лиге Конференций?
Пока не состоялся финал Кубка, мы считаем, что пятое место теоретически тоже еврокубковое – это если «Локомотив» выиграет Кубок и финиширует минимум четвертым.
Круг возможных команд – тот же, что в борьбе за Лигу чемпионов, плюс добавляется «Динамо» и даже «Химки» с «Ростовом». Последним двум будет очень тяжело, но теоретически шансы у них остаются.
- «Динамо»: «Локомотив» (н), ЦСКА (д)
- «Химки»: «Спартак» (г), «Сочи» (д)
- «Ростов»: «Урал» (г), «Краснодар» (д)
• С «Рубином» и «Сочи» – понятно: чтобы удержаться в пятерке, им надо не подпускать близко ЦСКА и «Динамо» и набрать хотя бы пару очков, чтобы не мешались «Химки» и «Ростов».
• ЦСКА еще и с его тяжелым календарем для пятого места нужно опередить хотя бы одну из четырех команд выше. Со «Спартаком» и «Локомотивом» это сложно, поэтому за эти два тура нужно набрать на три очка больше «Рубина» или «Сочи» (вровень быть нельзя – по личным встречам ЦСКА хуже). И не проиграть «Динамо», если к последнему туру они так и подойдут на расстоянии одного или двух очков.
• У «Динамо» тоже непростая задача. Нужно обогнать хотя бы две вышестоящие команды и не сравниваться с ними по очкам, поскольку в личных встречах результат у «Динамо» хуже. То есть за два тура набрать на четыре очка больше, чем «Рубин» или «Сочи», плюс опередить ЦСКА.
• Есть ли шанс у «Химок»? Нужно выиграть оба матча, чтобы «Рубин» и «Сочи» набрали не больше одного очка, ЦСКА – не больше двух, «Динамо» – не больше четырех. Тогда можно даже замахнуться на четвертую строчку. Но шансы малы – слишком многое должно сойтись.
• Мизерный шанс остается у «Ростова». Такая комбинация: две победы «Ростова», два поражения «Рубина», не больше одного очка у ЦСКА, не больше двух очков у «Динамо» (то есть «Динамо» и ЦСКА точно должны сыграть вничью в последнем туре), хотя бы одна осечка «Химок». Реально ли это в целом? Нет, это уже фантастика.
Кто вылетит из РПЛ, а кто сыграет в стыках?
«Тамбов» официально вылетел, осталось определить вторую вылетающую напрямую команду и распределение мест для стыковых матчей.
Ситуацию запутывает матч «Уфа» – «Арсенал» в последнем туре, поэтому вариантов тут очень много. Так что перед предпоследним туром все расклады пока звучат довольно банально.
• «Арсенал» при победе над «Рубином» и при потере очков «Ротором» или «Уфой» – не вылетает напрямую уже за тур до конца. При ничьей или поражении, скорее всего, будет вынужден побеждать в Уфе.
• «Ротору» просто надо набрать очков не меньше, чем «Уфа». Притом «Ротор» играет с двумя претендентами на еврокубки, а «Уфа» – с немотивированным «Зенитом».
• «Уфе» главное не отпустить далеко «Арсенал» и победить его в последнем туре – тогда точно стыки. Избежать досрочного вылета тоже нужно, а он произойдет, если «Уфа» проиграет, а «Арсенал» и «Ротор» свои матчи выиграют.
В ФНЛ стыковые места пока занимают «Нижний Новгород» и «Алания». Если «Алания» и «Оренбург» (идет вторым) не получат разрешение играть в РПЛ, то в стыках могут сыграть «Торпедо» и «Балтика» (пятое и шестое места на данный момент).
Кто может готовиться к следующему сезону?
«Краснодар», «Ахмат» и «Урал» ни на что не претендуют. «Тамбов» доживает последние дни в РПЛ.
Все ли матчи следующего тура имеют турнирное значение?
Все кроме одного. Матч «Ахмат» – «Тамбов» не будет иметь интриги.
Что может произойти в предпоследнем туре?
Вероятные итоги:
- «Спартак» обеспечит второе место и ЛЧ.
- Досрочно сформируется тройка призеров.
- Шансы на еврокубки потеряют ЦСКА, «Динамо», «Химки» и «Ростов».
- Досрочно вылетит «Уфа».
Все это – основные расклады. Перед последним туром мы обязательно рассмотрим абсолютно все варианты, потому что тогда картина станет для каждого клуба еще более понятной.