Как Спартак пролетит мимо медалей, а ЦСКА попадет в Лигу чемпионов? Все расклады РПЛ на финише

Оставшиеся матчи претендентов:

• «Спартаку» нужно выиграть два матча, тогда он будет вторым независимо от других игр. В случае потери очков нужно за эти два тура набрать не меньше «Локомотива» (по личным встречам при равенстве очков «Локо» будет впереди). Медали «Спартаку» обеспечит одна победа.

Не попасть в медальную тройку будет сложно, но если «Спартак» потеряет очки в обоих матчах, «Локо» наберет минимум три, а «Рубин» или «Сочи» выиграют оба своих матча – тогда это станет возможным.

• «Локомотиву» за два тура надо набрать хотя бы на очко больше, чем наберет «Спартак», но оглядываться на конкурентов тоже, если будут потери очков.

• Все остальные лишатся шансов на ЛЧ официально, если «Спартак» или «Локо» выиграют хотя бы раз («Спартак» будет недосягаемым, у «Локо» при равенстве лучше личные встречи). Поэтому «Рубину» и «Сочи» надо, чтобы «Спартак» и «Локо» не победили ни разу, а самим надо выигрывать оба раза. Или победа плюс ничья, чтобы «Спартак» и «Локо» все проиграли.

• У ЦСКА остается чисто математический шанс. Вот сколько условий: две победы ЦСКА, два поражения «Спартака» и «Локомотива», не больше трех очков за два тура у «Рубина» и «Сочи». Тогда ЦСКА с 53 очками сравняется со «Спартаком» и обойдет его по личным встречам, а у остальных будет максимум по 52.