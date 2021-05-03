Селихов сыграл за «Спартак» впервые за 25 месяцев, пропустил от своего и расплакался после матча
Александр Максименко получил желтую карточку в дерби с ЦСКА и был дисквалифицирован на игру с «Арсеналом» – накопил уже четыре карточки.
Выбор у «Спартака» на замену был неочевидный:
- 37-летний Артем Ребров, который за последние 2,5 года сыграл всего один матч в РПЛ.
- Александр Селихов, который не играл за «Спартак» больше двух лет.
- 20-летний Артем Поплевченков, чей опыт ограничивается матчами за молодежку и «Спартак-2».
Доменико Тедеско наверняка доверился тренеру вратарей Максу Урванчки. Выбор был сделан в пользу Селихова.
Тренер вратарей «Спартака» ходит зимой в шортах, учит играть в очках и работает с 18 лет. Это он прокачивает Максименко
Матч против «Арсенала» – забытые ощущения с апреля 2019-го. Именно тогда последний раз Селихов играл за «Спартак». Что было сейчас:
- В первом тайме забрал два удара в створ.
- На 26-й минуте выбежал чуть ли не к центру поля и спас «Спартак» от выхода один на один.
- Во втором тайме вытащил дальний удар Чаушича.
- Перед перерывом пропустил гол рикошетом от своего же защитника.
Селихов не сдержал слез после матча, слишком долгим было возвращение.
Карьера Селихова в «Спартаке» – это два нелегких цикла.
Цикл первый: трансфер, запас, основной состав.
• В ноябре 2016-го «Спартак» договорился с «Амкаром» о покупке Селихова. Массимо Каррера, по слухам, был недоволен, что трансфер прошел без согласования с ним.
• Селихов дебютировал в «Спартаке» уже после завоевания чемпионства и как раз в Перми против «Амкара» – в мае 2017-го.
• Сезон-2017/18 в основе продолжал Ребров, но получил травму в игре с «Ливерпулем». Селихов вышел на замену, здорово отыграл, а потом и провел классный матч против «Севильи», которую «Спартак» вынес 5:1. Правда, потом семь голов в Англии пропустил тоже Селихов.
Цикл второй: травма, восстановление, травма, восстановление
• Перед последним туром РПЛ-2017/18 Селихов получил травму ахиллового сухожилия и через несколько дней был прооперирован. Восстановился только через полгода и засел в запас – в основе закрепился Максименко.
• Возобновившийся в 2019-м сезон Селихов начал в основе и отыграл всего шесть матчей. В дерби против ЦСКА он сломал палец. Сезон закончился, начался новый, а в сентябре Селихов опять повредил ахилл. Новая операция, минимум полгода без футбола.
Дерби «Спартака» и ЦСКА – в одной истории с травмой Селихова
Последний раз Селихов играл за «Спартак» как раз против ЦСКА – 6 апреля 2019 года. Вся игровая практика с тех пор:
- Четыре матча за «Спартак-2» в ФНЛ в 2020-м. В каждом – пропущенные голы.
- Шесть матчей за «Спартак-2» в ФНЛ в 2021-м. Из них – всего один матч на ноль.
Селихов и Джикия вместе переходили из «Амкара» в «Спартак», причем Селихов обошелся на миллион дороже. Только за «Спартак» он не сыграл и 40 матчей, а у Джикии их уже 130.
За два года до поездки в Тулу на РПЛ Селихов сыграл десять матчей. Все – в ФНЛ. Но к Максименко ревности не было: «Я, безусловно, рад за него. Никогда не злорадствовал, не вставлял палки в колеса. Сегодня я, завтра он. Это футбольная жизнь».
Transfermarkt пишет, что у Селихова контракт рассчитан до декабря 2022 года. В январе он сказал так: «Если до мая ничего не изменится, я покину «Спартак». Очень много времени потерял, хочу играть». Слова спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова: «Человеку просто нужно набрать форму. Опять же летом все в его руках».
В апреле Селихову исполнилось 27 лет.