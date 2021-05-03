Селихов сыграл за «Спартак» впервые за 25 месяцев, пропустил от своего и расплакался после матча

Карьера Селихова в «Спартаке» – это два нелегких цикла.

Цикл первый: трансфер, запас, основной состав.

• В ноябре 2016-го «Спартак» договорился с «Амкаром» о покупке Селихова. Массимо Каррера, по слухам, был недоволен, что трансфер прошел без согласования с ним.

• Селихов дебютировал в «Спартаке» уже после завоевания чемпионства и как раз в Перми против «Амкара» – в мае 2017-го.

• Сезон-2017/18 в основе продолжал Ребров, но получил травму в игре с «Ливерпулем». Селихов вышел на замену, здорово отыграл, а потом и провел классный матч против «Севильи», которую «Спартак» вынес 5:1. Правда, потом семь голов в Англии пропустил тоже Селихов.

Цикл второй: травма, восстановление, травма, восстановление

• Перед последним туром РПЛ-2017/18 Селихов получил травму ахиллового сухожилия и через несколько дней был прооперирован. Восстановился только через полгода и засел в запас – в основе закрепился Максименко.

• Возобновившийся в 2019-м сезон Селихов начал в основе и отыграл всего шесть матчей. В дерби против ЦСКА он сломал палец. Сезон закончился, начался новый, а в сентябре Селихов опять повредил ахилл. Новая операция, минимум полгода без футбола.

Дерби «Спартака» и ЦСКА – в одной истории с травмой Селихова