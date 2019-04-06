Дерби «Спартака» и ЦСКА – в одной истории с травмой Селихова

«Спартак» проиграл ЦСКА (0:2), хотя все начиналось хорошо. Сначала «Спартак» давил, а до перерыва ЦСКА ни разу не пробил в створ. Во втором тайме игра поменялась: гости сразу стартанули с навала, «Спартак» неожиданно провалился.

В первом же опасном эпизоде на 46-й минуте Селихов и Жиго не разобрались, кому играть в мяч. Они столкнулись и ненадолго выключились из эпизода.

Сигурдссон реализовал момент через штангу, перекладину и еще пару добиваний.