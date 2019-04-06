Дерби «Спартака» и ЦСКА – в одной истории с травмой Селихова
«Спартак» проиграл ЦСКА (0:2), хотя все начиналось хорошо. Сначала «Спартак» давил, а до перерыва ЦСКА ни разу не пробил в створ. Во втором тайме игра поменялась: гости сразу стартанули с навала, «Спартак» неожиданно провалился.
В первом же опасном эпизоде на 46-й минуте Селихов и Жиго не разобрались, кому играть в мяч. Они столкнулись и ненадолго выключились из эпизода.
Сигурдссон реализовал момент через штангу, перекладину и еще пару добиваний.
Пока футболисты ЦСКА праздновали, Селихов стоял с врачами и получал помощь. В том эпизоде он получил сильный ушиб руки. После второго мяча Максименко разминался еще быстрее – там Селихову прилетело как раз в травмированную руку.
Замена все-таки состоялась на 68-й минуте. Важно, что перед ней Селихов несколько раз что-то показывал скамейке «Спартака», а Максименко просто так стоял у бровки.
Голкипер даже отбил еще один опасный удар Сигурдссона, когда мяч рикошетом прилетел в ногу Селихова. Тогда же Чалов упал в штрафной, но судья не поставил пенальти.
Кстати, Селихова болельщики «Спартака» обвинили во всем итоговом провале. За игру он отбил только два удара (оба – ногами), а развитие момента с его травмой вместило все ключевые эпизоды матча у ворот «Спартака».
«Еще не знаю, с кистью что-то», – сказал Олег Кононов о характере травмы Селихова. Главный тренер «Спартака» тоже отметил вину вратаря в моменте с первым голом.
В этом сезоне Селихов отыграл всего пять матчей. Когда он был в воротах, «Спартак» потерял очки в играх с тремя конкурентами (ничьи с «Краснодаром» и «Зенитом», поражение от ЦСКА).