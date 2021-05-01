Роман Нойштедтер
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#Роман Нойштедтер #РПЛ #Динамо

Ой, какой ляп Нойштедтера: вышел на замену, поскользнулся и отдал мяч под гол

01 мая, 17:20

официальный сайт «Динамо»

В 28-м туре «Динамо» приехало в гости к «Рубину» – суперважный матч в борьбе за четвертую строчку. И проиграло в этой встрече – 0:2.

Кратко – главные событие из этой встречи и вокруг нее:

🟥 «Рубин» забил первый и с 52-й минуты играл в меньшинстве. Но даже при таком раскладе забил еще один и победил в матче.

⚽️  Деспотович забил 12-й гол в РПЛ. Больше только у Джордана Ларссона, Артема Дзюбы и Сердара Азмуна (13, 14 и 16 соответственно).

❌ Для «Динамо» это второе поражение подряд. В этих матчах «Динамо» не забило голов.

🔝 На момент написания материала «Рубин» набрал 49 очков и взлетел на 4 строчку. «Динамо» в 3 баллах от него.

Один из самых важных эпизодов встречи произошел во втором тайме. На 67-й минуте на замену вышел Роман Нойштедтер. Спустя 13 минут Дюпин выбил мяч далеко от ворот. Нойштедтер был первым на мяче, но не разобрался: хотел головой скинуть Шунину, но поскользнулся, слабо коснулся мяча – Хван Ин Бон перехватил его и переиграл Шунина.

Лучшая шутка по теме:

«Динамо» часто не везет, когда Нойштедтер выходит на замену (не из-за него, просто такие совпадения). Этот сезон:

  • 11-й тур, ЦСКА обыграл «Динамо».
  • 17-й тур, здесь исключение. Нойштедтер появился на поле на 5 минут, а «Динамо» победило «Арсенал».
  • 19-й тур, поражение «Динамо» от «Сочи».
  • 25-й тур, ничья с «Уралом». У Нойштедтера желтая карточка.
Матч завершен
Рубин
Казань
Деспотович 15
Ин Бом 80
2:0
Матч завершен
Динамо
Москва
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sajjad haider
01 мая, 21:51
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