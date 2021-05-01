Ой, какой ляп Нойштедтера: вышел на замену, поскользнулся и отдал мяч под гол
В 28-м туре «Динамо» приехало в гости к «Рубину» – суперважный матч в борьбе за четвертую строчку. И проиграло в этой встрече – 0:2.
Кратко – главные событие из этой встречи и вокруг нее:
🟥 «Рубин» забил первый и с 52-й минуты играл в меньшинстве. Но даже при таком раскладе забил еще один и победил в матче.
⚽️ Деспотович забил 12-й гол в РПЛ. Больше только у Джордана Ларссона, Артема Дзюбы и Сердара Азмуна (13, 14 и 16 соответственно).
❌ Для «Динамо» это второе поражение подряд. В этих матчах «Динамо» не забило голов.
🔝 На момент написания материала «Рубин» набрал 49 очков и взлетел на 4 строчку. «Динамо» в 3 баллах от него.
Один из самых важных эпизодов встречи произошел во втором тайме. На 67-й минуте на замену вышел Роман Нойштедтер. Спустя 13 минут Дюпин выбил мяч далеко от ворот. Нойштедтер был первым на мяче, но не разобрался: хотел головой скинуть Шунину, но поскользнулся, слабо коснулся мяча – Хван Ин Бон перехватил его и переиграл Шунина.
Лучшая шутка по теме:
«Динамо» часто не везет, когда Нойштедтер выходит на замену (не из-за него, просто такие совпадения). Этот сезон: