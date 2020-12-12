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#Спартак #Футбол #РПЛ #Доменико Тедеско #Сочи #Андреас Хинкель #Жоазиньо

После матча со «Спартаком» игрок «Сочи» ударил ассистента Тедеско. Предположительно это был Жоазиньо

12 декабря, 19:21

Матч «Сочи» и «Спартака» завершился минимальной победой первых – 1:0. А после игры произошел скандал. На послематчевом интервью Доменико Тедеско сказал, что игрок «Сочи» ударил его ассистента Андреаса Хинкеля:

«За все время впервые сталкиваюсь с этим. Я очень расстроен. Понимаю, что это ваша страна, вы здесь живете. Я же приехал работать. Не очень приятно это видеть и слышать. Я продолжаю работать.

После игры Хинкеля ударил один из игроков «Сочи». Я не могу поверить в это. Меня это очень сильно расстроило. Такое не должно происходить в футболе».

Во время интервью телеканал запускал картинку из подтрибунного помещения – там была потасовка.

В центре – Жоазиньо, которого оттаскивают игроки «Спартака» и Нобоа.

Еще один кадр – Жоазиньо о чем-то переговаривается с Айртоном. В это время его держит Артем Ребров.

Сам Жоазиньо сказал:

«Я ударил Хинкеля? Это глупости! Куда я его ударил? На видео видно, что он подошел ко мне, и все. Просто «Спартаку» нужно было победить в этом матче, поэтому так все получилось».

***

На пресс-конференции Тедеско рассказал о еще одну неприятную историю:

«В перерыве случилось то, чего со мной раньше не было в России. Это событие ни в коем случае не про футбол. Очень трудно жить и работать, когда к тебе так относятся.

В перерыве мне было сказано, что это не моя страна, что я могу ехать. Резервный судья все видел. Мы все помним, что случилось на матче Лиги чемпионов, когда команды ушли с поля после известного инцидента. Так происходило мое общение с резервным судьей. Я всегда задаю вопрос и всегда получаю карточку после этого».

Вот что сказал после матча тренер «Сочи» Олег Фоменко:

«Своими глазами не видел, что произошло. Сослан Джанаев шел пожать руку Тедеско, тот в грубой форме оттолкнул вратаря, и началась какая-то заваруха. Других подробностей пока не знаю. Но никто никого не провоцировал. Наш вратарь просто хотел поблагодарить за игру и обменяться рукопожатиями».

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Все фото: твиттер «Матч ТВ»
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