После матча со «Спартаком» игрок «Сочи» ударил ассистента Тедеско. Предположительно это был Жоазиньо
Матч «Сочи» и «Спартака» завершился минимальной победой первых – 1:0. А после игры произошел скандал. На послематчевом интервью Доменико Тедеско сказал, что игрок «Сочи» ударил его ассистента Андреаса Хинкеля:
«За все время впервые сталкиваюсь с этим. Я очень расстроен. Понимаю, что это ваша страна, вы здесь живете. Я же приехал работать. Не очень приятно это видеть и слышать. Я продолжаю работать.
После игры Хинкеля ударил один из игроков «Сочи». Я не могу поверить в это. Меня это очень сильно расстроило. Такое не должно происходить в футболе».
Во время интервью телеканал запускал картинку из подтрибунного помещения – там была потасовка.
В центре – Жоазиньо, которого оттаскивают игроки «Спартака» и Нобоа.
Еще один кадр – Жоазиньо о чем-то переговаривается с Айртоном. В это время его держит Артем Ребров.
Сам Жоазиньо сказал:
«Я ударил Хинкеля? Это глупости! Куда я его ударил? На видео видно, что он подошел ко мне, и все. Просто «Спартаку» нужно было победить в этом матче, поэтому так все получилось».
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На пресс-конференции Тедеско рассказал о еще одну неприятную историю:
«В перерыве случилось то, чего со мной раньше не было в России. Это событие ни в коем случае не про футбол. Очень трудно жить и работать, когда к тебе так относятся.
В перерыве мне было сказано, что это не моя страна, что я могу ехать. Резервный судья все видел. Мы все помним, что случилось на матче Лиги чемпионов, когда команды ушли с поля после известного инцидента. Так происходило мое общение с резервным судьей. Я всегда задаю вопрос и всегда получаю карточку после этого».
Вот что сказал после матча тренер «Сочи» Олег Фоменко:
«Своими глазами не видел, что произошло. Сослан Джанаев шел пожать руку Тедеско, тот в грубой форме оттолкнул вратаря, и началась какая-то заваруха. Других подробностей пока не знаю. Но никто никого не провоцировал. Наш вратарь просто хотел поблагодарить за игру и обменяться рукопожатиями».