Андреас Хинкель

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«Спартак» выиграл четыре матча летом. Все – без присутствия Тедеско
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После матча со «Спартаком» игрок «Сочи» ударил ассистента Тедеско. Предположительно это был Жоазиньо
#Спартак
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